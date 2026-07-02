МВД РК грозит уголовными делами блогерам и рэперам «за кайф» за границей

Министерство внутренних дел Казахстана готовит жесткий ответ медийным личностям, уезжающим «отрываться» за рубеж. Ведомство рассматривает инициативу привлекать звезд и блогеров к ответственности за употребление наркотиков за пределами страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

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Под прицелом полиции: почему заграничный «кайф» больше не спасет

Казахстанское законодательство планомерно сужает пространство для маневра любителям запрещенных веществ. Громкие вечеринки и неоднозначный контент популярных инфлюенсеров, блогеров и артистов за пределами республики могут обернуться для них вполне реальными уголовными делами на родине. В МВД РК подтвердили: в ведомство уже поступают официальные предложения о том, как наказывать селебрити за наркопотребление за рубежом.

Официальную позицию озвучил начальник управления Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов на брифинге в Службе центральных коммуникаций (СЦК). По его словам, полиция активно мониторит социальные сети и СМИ на предмет подозрительного поведения знаменитостей. Любые доказанные факты употребления наркотиков вне Казахстана станут прямым поводом для открытия дел, как только граждане вернутся домой.

Кейс рэпера «Кисло-Сладкий»: от шуток до проверок МВД

В качестве яркого примера растущего общественного недовольства представитель МВД назвал ситуацию вокруг известного казахстанского рэп-исполнителя Кисло-Сладкого (настоящее имя — Анвар Баймуратов).

«В настоящее время артист находится за пределами Казахстана — в Таиланде. К нам поступал ряд вопросов в отношении него. Мы изучили информацию: в своем творчестве и треках он иногда позволяет себе двусмысленно шутить на эту тему. В отношении других лиц подобных запросов пока не зафиксировано», — отметил Бахытжан Амирханов.

В МВД подчеркнули, что «юмор» на грани фола и демонстрация сомнительного образа жизни в соцсетях из-за границы больше не будут игнорироваться, так как они создают ложное ощущение безнаказанности у молодежи.

Борьба с пропагандой: более 100 уголовных дел

Правоохранительные органы напоминают, что в Казахстане уже действует жесткая уголовная статья 299-1 УК РК («Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров»).

В рамках этой статьи полиция ведет бескомпромиссную работу: на сегодняшний день в стране уже возбуждено более 100 уголовных дел. Расширение полномочий МВД, позволяющее наказывать за употребление наркотиков за границей, должно стать следующим шагом в борьбе за здоровье нации и декриминализацию молодежной поп-культуры.