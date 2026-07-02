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02.07.2026, 18:09

«Обойдутся без канистр»: Минэнерго разъяснило правила заправки для российских авто в Казахстане

Новости Казахстана 0 2 252

В Министерстве энергетики Казахстана прокомментировали слухи о возможных поставках топлива в Россию и ответили на вопрос, могут ли гражданам РФ ограничить заправку автомобилей на казахстанских АЗС. Ведомство заявило, что никаких новых запретов вводить не планируется, сообщает Lada.kz. 

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Об этом заявил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов, комментируя слухи о возможных поставках ГСМ в Россию и массовом наплыве иностранных водителей.

Только в штатный бак: как будут заправлять россиян

Глава Минэнерго подчеркнул, что никакого запрета на продажу топлива гражданам России нет и не предвидится — любой въезжающий в страну автомобилист может беспрепятственно воспользоваться услугами АЗС. Однако в ведомстве напомнили о жестком соблюдении действующего министерского приказа.

Залить бензин или дизель разрешено исключительно в заводской, предусмотренный конструкцией штатный бак автомобиля. Любые попытки заправиться в дополнительные кустарные емкости, канистры или хаотично установленные резервуары без официального разрешения технадзора будут пресекаться и признаются незаконными. Таким образом Казахстан защищает внутренний рынок от нелегального вывоза дешевого топлива в промышленных масштабах.

Слухи о «гуманитарном бензине» для России не подтвердились

В кулуарах Совета иностранных инвесторов журналисты подняли вопрос о якобы готовящейся отправке в Россию 50 тысяч тонн горюче-смазочных материалов (ГСМ) под видом гуманитарной помощи. Подобные инсайды ранее активно распространялись в медиапространстве со ссылкой на анонимные источники.

Ерлан Аккенженов опроверг эту информацию, заявив, что никаких официальных запросов от российской стороны по поводу поставок топлива в министерство не поступало. Он также добавил, что распределение гуманитарной помощи в принципе не входит в задачи его ведомства — этими вопросами при необходимости занимается Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС). В случае же поступления реальных коммерческих или государственных запросов, Минэнерго Казахстана готово рассмотреть их в рабочем порядке.

Жесткий ответ анонимным источникам

Министр призвал СМИ и граждан не доверять фейкам и сомнительным публикациям, которые дестабилизируют топливный рынок. Аккенженов выразил недоумение по поводу того, что пресса транслирует заявления «скрытых спикеров», игнорируя официальную позицию государства.

«Перед вами стоит министр энергетики — официальное лицо. Я даю вам четкие разъяснения. Какие еще могут быть "источники в министерстве"? Это непроверенные данные, и комментировать слухи из соцсетей ведомство не планирует», — резюмировал глава Минэнерго.

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