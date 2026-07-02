«Обойдутся без канистр»: Минэнерго разъяснило правила заправки для российских авто в Казахстане

В Министерстве энергетики Казахстана прокомментировали слухи о возможных поставках топлива в Россию и ответили на вопрос, могут ли гражданам РФ ограничить заправку автомобилей на казахстанских АЗС. Ведомство заявило, что никаких новых запретов вводить не планируется, сообщает Lada.kz.
Об этом заявил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов, комментируя слухи о возможных поставках ГСМ в Россию и массовом наплыве иностранных водителей.
Глава Минэнерго подчеркнул, что никакого запрета на продажу топлива гражданам России нет и не предвидится — любой въезжающий в страну автомобилист может беспрепятственно воспользоваться услугами АЗС. Однако в ведомстве напомнили о жестком соблюдении действующего министерского приказа.
Залить бензин или дизель разрешено исключительно в заводской, предусмотренный конструкцией штатный бак автомобиля. Любые попытки заправиться в дополнительные кустарные емкости, канистры или хаотично установленные резервуары без официального разрешения технадзора будут пресекаться и признаются незаконными. Таким образом Казахстан защищает внутренний рынок от нелегального вывоза дешевого топлива в промышленных масштабах.
В кулуарах Совета иностранных инвесторов журналисты подняли вопрос о якобы готовящейся отправке в Россию 50 тысяч тонн горюче-смазочных материалов (ГСМ) под видом гуманитарной помощи. Подобные инсайды ранее активно распространялись в медиапространстве со ссылкой на анонимные источники.
Ерлан Аккенженов опроверг эту информацию, заявив, что никаких официальных запросов от российской стороны по поводу поставок топлива в министерство не поступало. Он также добавил, что распределение гуманитарной помощи в принципе не входит в задачи его ведомства — этими вопросами при необходимости занимается Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС). В случае же поступления реальных коммерческих или государственных запросов, Минэнерго Казахстана готово рассмотреть их в рабочем порядке.
Министр призвал СМИ и граждан не доверять фейкам и сомнительным публикациям, которые дестабилизируют топливный рынок. Аккенженов выразил недоумение по поводу того, что пресса транслирует заявления «скрытых спикеров», игнорируя официальную позицию государства.
«Перед вами стоит министр энергетики — официальное лицо. Я даю вам четкие разъяснения. Какие еще могут быть "источники в министерстве"? Это непроверенные данные, и комментировать слухи из соцсетей ведомство не планирует», — резюмировал глава Минэнерго.
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