«Kaspi или Halyk?» — в Казахстане отменяют войну банковских терминалов на кассах

С 19 июля 2026 года в Казахстане кардинально изменятся правила мобильных платежей. Нацбанк обяжет все банки страны подключиться к единой системе, которая навсегда избавит покупателей и бизнес от путаницы с разными QR-кодами и терминалами, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: centeraktiv.kz

Финал «платежного хаоса» у кассы

Каждый казахстанец хотя бы раз сталкивался с ситуацией в магазине у дома, когда продавец настойчиво просил: «А можно картой другого банка?» или «Оплатите, пожалуйста, через этот терминал, а не тот».

Подобные метания у кассы обусловлены жесткой экономией на эквайринге — банковских комиссиях за обслуживание транзакций. Розничным торговым точкам приходится держать на прилавке по несколько POS-терминалов, переключаясь между ними в зависимости от того, клиентом какого финансового института является покупатель. В итоге страдает сервис: клиентам приходится судорожно переводить деньги между своими счетами, теряя время и проценты.

Как сообщили в Департаменте платежных систем и цифровых финансовых технологий Национального Банка РК в ответ на запрос NUR.KZ, новые законодательные поправки призваны раз и навсегда решить эту проблему.

Как это устроено: Межбанковская система мобильных платежей (МСМП)

Реформа базируется на обязательной интеграции всех банков второго уровня (БВУ) с Межбанковской системой мобильных платежей (МСМП). На данный момент часть крупных игроков уже работает в контуре системы, а остальные игроки рынка завершают техническое тестирование.

Что изменится для предпринимателей:

Один терминал вместо пяти: Бизнесу больше не нужно покупать, арендовать или расставлять на прилавке устройства от разных банков. Достаточно оставить всего один POS-терминал.

Автоматическая маршрутизация: При сканировании единого QR-кода система сама распознает банк-эквайер, обслуживающий торговую точку, и мгновенно зачислит средства на счет предпринимателя. Процесс станет таким же бесшовным, как привычные межбанковские переводы по картам.

Техническая преемственность: Обновлять или менять уже установленное оборудование не придется — интеграция происходит на программном уровне через действующий софт и мобильные приложения.

Почему это выгодно и бизнесу, и покупателям

В Нацбанке подчеркивают: внедрение единого QR-кода вернет рынку здоровую конкуренцию и даст предпринимателям долгожданную свободу выбора.

Когда барьеры между платежными системами разных банков рухнут, финансовые институты потеряют возможность удерживать клиентов за счет монополии на свои терминалы. Чтобы удержать бизнес, банкам придется кардинально пересмотреть тарифную сетку, улучшать сервис и планомерно снижать комиссии за эквайринг. Для рядовых казахстанцев это означает максимальный комфорт: оплатить покупку со своего привычного банковского приложения можно будет абсолютно в любом магазине, не думая о том, чей терминал стоит на кассе.