18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.47
541.37
6.08
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
02.07.2026, 19:14

«Kaspi или Halyk?» — в Казахстане отменяют войну банковских терминалов на кассах

Новости Казахстана 0 3 963

С 19 июля 2026 года в Казахстане кардинально изменятся правила мобильных платежей. Нацбанк обяжет все банки страны подключиться к единой системе, которая навсегда избавит покупателей и бизнес от путаницы с разными QR-кодами и терминалами, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: centeraktiv.kz
Фото: centeraktiv.kz

Финал «платежного хаоса» у кассы

Каждый казахстанец хотя бы раз сталкивался с ситуацией в магазине у дома, когда продавец настойчиво просил: «А можно картой другого банка?» или «Оплатите, пожалуйста, через этот терминал, а не тот».

Подобные метания у кассы обусловлены жесткой экономией на эквайринге — банковских комиссиях за обслуживание транзакций. Розничным торговым точкам приходится держать на прилавке по несколько POS-терминалов, переключаясь между ними в зависимости от того, клиентом какого финансового института является покупатель. В итоге страдает сервис: клиентам приходится судорожно переводить деньги между своими счетами, теряя время и проценты.

Как сообщили в Департаменте платежных систем и цифровых финансовых технологий Национального Банка РК в ответ на запрос NUR.KZ, новые законодательные поправки призваны раз и навсегда решить эту проблему.

Как это устроено: Межбанковская система мобильных платежей (МСМП)

Реформа базируется на обязательной интеграции всех банков второго уровня (БВУ) с Межбанковской системой мобильных платежей (МСМП). На данный момент часть крупных игроков уже работает в контуре системы, а остальные игроки рынка завершают техническое тестирование.

Что изменится для предпринимателей:

  • Один терминал вместо пяти: Бизнесу больше не нужно покупать, арендовать или расставлять на прилавке устройства от разных банков. Достаточно оставить всего один POS-терминал.

  • Автоматическая маршрутизация: При сканировании единого QR-кода система сама распознает банк-эквайер, обслуживающий торговую точку, и мгновенно зачислит средства на счет предпринимателя. Процесс станет таким же бесшовным, как привычные межбанковские переводы по картам.

  • Техническая преемственность: Обновлять или менять уже установленное оборудование не придется — интеграция происходит на программном уровне через действующий софт и мобильные приложения.

Почему это выгодно и бизнесу, и покупателям

В Нацбанке подчеркивают: внедрение единого QR-кода вернет рынку здоровую конкуренцию и даст предпринимателям долгожданную свободу выбора.

Когда барьеры между платежными системами разных банков рухнут, финансовые институты потеряют возможность удерживать клиентов за счет монополии на свои терминалы. Чтобы удержать бизнес, банкам придется кардинально пересмотреть тарифную сетку, улучшать сервис и планомерно снижать комиссии за эквайринг. Для рядовых казахстанцев это означает максимальный комфорт: оплатить покупку со своего привычного банковского приложения можно будет абсолютно в любом магазине, не думая о том, чей терминал стоит на кассе.

43
1
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0
Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь