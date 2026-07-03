Казахстан провалил главный экзамен по мобильности: куда нас теперь не пустят?

Казахстан ухудшил свои позиции в ежегодном мировом рейтинге Global Passport Index 2026 от консалтинговой компании Global Citizen Solutions, заняв 109-ю строчку, сообщает Lada.kz.
Несмотря на то, что республика удерживает уверенное лидерство среди стран Центральной Азии, эксперты отмечают устойчивый пятилетний тренд на снижение общих показателей страны.
Падение Казахстана в рейтинге не выглядит случайностью — это долгосрочная тенденция, которая фиксируется аналитиками последние несколько лет. Индекс оценивает не только «силу» паспорта (количество безвизовых стран), но и качество жизни в государстве, а также его инвестиционный потенциал.
Динамика позиций Казахстана выглядит следующим образом:
2021 год: 106-е место;
2022–2023 годы: 107-е место;
2024–2025 годы: 108-е место;
2026 год: 109-е место.
Несмотря на общее падение, на региональном треке Казахстан остается безоговорочным флагманом. Все соседи по Центральной Азии расположились в рейтинге значительно ниже:
|Страна
|Место в Global Passport Index 2026
|Казахстан
|109
|Узбекистан
|123
|Кыргызстан
|127
|Таджикистан
|140
|Туркменистан
|141
В глобальном масштабе ближайшими соседями РК оказались Китай (104-е место), ЮАР (105-е) и Ямайка (106-е). Буквально на пятки Казахстану наступают Беларусь, Таиланд и Эквадор.
Наиболее уязвимой точкой Казахстана оказался индекс расширенной мобильности, где страна рухнула со 109-го сразу на 112-е место, набрав всего 50,8 балла.
Почему это критично?
Данный показатель имеет самый большой вес при финальном расчете рейтинга — ровно 50%. Он оценивает не просто свободу передвижения по миру без виз, но и то, насколько привлекательны и комфортны для жизни те страны, куда граждане Казахстана могут летать беспрепятственно.
Единственной светлой точкой в отчете аналитиков стал инвестиционный индекс (дает 25% от общей оценки). Здесь Казахстан продемонстрировал качественный рост, поднявшись с 64-го на 61-е место (50,2 балла).
Экономику республики вытягивают сильные макроэкономические маркеры, которые выгодно выделяют РК на мировой арене:
Доход населения: Валовой национальный доход (ВНД) на душу населения в Казахстане достиг внушительных $34 259.
Налоговый рай: Составители рейтинга подчеркивают привлекательность местной налоговой системы с максимальной ставкой подоходного налога для физлиц всего в 10%.
Инновации: Казахстан официально закрепился в категории государств с умеренным уровнем технологического и инновационного развития.
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