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02.07.2026, 20:59

Казахстан провалил главный экзамен по мобильности: куда нас теперь не пустят?

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Казахстан ухудшил свои позиции в ежегодном мировом рейтинге Global Passport Index 2026 от консалтинговой компании Global Citizen Solutions, заняв 109-ю строчку, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Несмотря на то, что республика удерживает уверенное лидерство среди стран Центральной Азии, эксперты отмечают устойчивый пятилетний тренд на снижение общих показателей страны.

Пять лет регресса: как Казахстан терял позиции

Падение Казахстана в рейтинге не выглядит случайностью — это долгосрочная тенденция, которая фиксируется аналитиками последние несколько лет. Индекс оценивает не только «силу» паспорта (количество безвизовых стран), но и качество жизни в государстве, а также его инвестиционный потенциал.

Динамика позиций Казахстана выглядит следующим образом:

  • 2021 год: 106-е место;

  • 2022–2023 годы: 107-е место;

  • 2024–2025 годы: 108-е место;

  • 2026 год: 109-е место.

Центральноазиатский лидер в окружении гигантов

Несмотря на общее падение, на региональном треке Казахстан остается безоговорочным флагманом. Все соседи по Центральной Азии расположились в рейтинге значительно ниже:

Страна Место в Global Passport Index 2026
Казахстан 109
Узбекистан 123
Кыргызстан 127
Таджикистан 140
Туркменистан 141

В глобальном масштабе ближайшими соседями РК оказались Китай (104-е место), ЮАР (105-е) и Ямайка (106-е). Буквально на пятки Казахстану наступают Беларусь, Таиланд и Эквадор.

Главный тормоз рейтинга — слабая мобильность

Наиболее уязвимой точкой Казахстана оказался индекс расширенной мобильности, где страна рухнула со 109-го сразу на 112-е место, набрав всего 50,8 балла.

Почему это критично?

Данный показатель имеет самый большой вес при финальном расчете рейтинга — ровно 50%. Он оценивает не просто свободу передвижения по миру без виз, но и то, насколько привлекательны и комфортны для жизни те страны, куда граждане Казахстана могут летать беспрепятственно.

Инвестиционный оптимизм: бизнес-климат идет в гору

Единственной светлой точкой в отчете аналитиков стал инвестиционный индекс (дает 25% от общей оценки). Здесь Казахстан продемонстрировал качественный рост, поднявшись с 64-го на 61-е место (50,2 балла).

Экономику республики вытягивают сильные макроэкономические маркеры, которые выгодно выделяют РК на мировой арене:

  • Доход населения: Валовой национальный доход (ВНД) на душу населения в Казахстане достиг внушительных $34 259.

  • Налоговый рай: Составители рейтинга подчеркивают привлекательность местной налоговой системы с максимальной ставкой подоходного налога для физлиц всего в 10%.

  • Инновации: Казахстан официально закрепился в категории государств с умеренным уровнем технологического и инновационного развития.

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