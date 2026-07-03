18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
472.03
540.29
6.11
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
03.07.2026, 11:18

Зарубежные счета, крипта и кэш под подушкой: что обязаны раскрыть кандидаты перед выборами в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 671

В Казахстане участники избирательных кампаний и их вторые половинки обязаны пройти тотальную проверку доходов. Комитет госдоходов Минфина РК опубликовал жесткие требования по сдаче входной декларации об активах и обязательствах, без которой регистрация на выборах станет невозможной, сообщает Lada.kz.

Фото: ortcom.kz
Фото: ortcom.kz

Главное правило: успеть до регистрации Все без исключения кандидаты, а также их супруги обязаны отчитаться перед органами государственных доходов еще до официальной регистрации. Отчетность сдается в налоговую по месту жительства или пребывания. Фиксировать свои богатства и долги нужно строго по состоянию на первое число того месяца, в котором начался срок выдвижения.

Зарубежные активы под особым контролем В первой части декларации кандидаты обязаны указать имущество, зарегистрированное за пределами Казахстана. Государство требует полной прозрачности по следующим позициям:

  • Иностранная недвижимость и земля: любые квартиры, дома или земельные доли за рубежом.

  • Транспорт за границей: автомобили, спецтехника, а также морские, речные и воздушные суда.

  • Счета в иностранных банках: если общая сумма сбережений на них превышает 1000 МРП.

Что декларировать внутри страны и за ее пределами? Вторая часть отчета включает в себя более широкий спектр материальных и цифровых ценностей:

  • Ценные бумаги, производные финансовые инструменты (ПФИ) и инвестиционное золото.

  • Доли в строящемся жилье (долевое участие) и доли в уставных капиталах иностранных юрлиц.

  • Цифровой кошелек: любые цифровые активы (криптовалюта).

  • Интеллектуальная собственность и авторские права.

  • Деньги на зарубежных брокерских счетах.

  • Наличные деньги: закон устанавливает жесткий лимит — задекларировать можно сумму, не превышающую 10 000 МРП.

  • По желанию: любое другое дорогостоящее имущество (антиквариат, картины, ювелирные изделия) стоимостью свыше 1000 МРП за единицу, но только при наличии официальной независимой оценки.

Как легализовать долги: правила для заемщиков и кредиторов Если кандидату кто-то должен (дебиторская задолженность) или сам кандидат выступает должником (кредиторская задолженность), эти суммы нужно подтвердить документально. Важно: обычные банковские кредиты в этой декларации указывать не нужно.

Налоговая примет к сведению долги, если они подкреплены:

  1. Нотариально заверенным договором (для займов между физлицами).

  2. Договором ГПХ и актом сверки (если одной из сторон выступает юрлицо или ИП, включая нерезидентов).

  3. Судебным решением, которое уже вступило в законную силу.

Семь раз проверь: где искать скрытые ошибки? Фискалы настоятельно рекомендуют кандидатам не верить на слово своим записям, а перепроверить данные в официальных базах до отправки документов. Сделать это можно на специализированных порталах:

  • Ценные бумаги: ищите на Центральном депозитарии (sso.kacd.kz).

  • Долевое строительство: проверяйте через homeportal.kz или gov.kz.

  • Авторские права: данные доступны в Госреестре Казпатента (gosreestr.kazpatent.kz).

  • Доверительное управление имуществом: информация на портале egov.kz.

  • Договоры займов: запросите данные в Республиканской нотариальной палате.

Что делать, если нашли ошибку в базах? > Срочно обратитесь в ведомство, которое отвечает за эти данные (Центральный депозитарий, Минпромстрой, Казпатент, «Правительство для граждан» или Нотариальную палату) и потребуйте корректировки. Ошибка в госбазе может стоить кандидату регистрации.

Лайфхаки по подготовке документов Налоговые эксперты советуют подготовиться заранее:

  • Если у вас есть ценное имущество дороже 1000 МРП, которое вы хотите внести в декларацию, проведите его независимую оценку (актуально до 15 сентября, оценка делается по состоянию на 31 декабря 2025 года).

  • Убедитесь, что все частные договоры займов (и факты их закрытия) надлежащим образом заверены у нотариуса.

Как и куда подавать декларацию? Для удобства будущих политиков предусмотрено два формата сдачи:

  1. В цифровом виде (самый быстрый способ): через «Кабинет налогоплательщика» на официальном web-портале КГД (knp.kgd.gov.kz).

  2. На бумаге (традиционный способ): можно прийти лично в органы госдоходов или в ЦОН, а также отправить документы заказным письмом с уведомлением через почту.

Для тех, кто столкнулся с трудностями при заполнении форм, работает единый Контакт-центр по номеру 1414, а также консультационные окна в местных налоговых органах.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь