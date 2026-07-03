Зарубежные счета, крипта и кэш под подушкой: что обязаны раскрыть кандидаты перед выборами в Казахстане

В Казахстане участники избирательных кампаний и их вторые половинки обязаны пройти тотальную проверку доходов. Комитет госдоходов Минфина РК опубликовал жесткие требования по сдаче входной декларации об активах и обязательствах, без которой регистрация на выборах станет невозможной, сообщает Lada.kz.
Главное правило: успеть до регистрации Все без исключения кандидаты, а также их супруги обязаны отчитаться перед органами государственных доходов еще до официальной регистрации. Отчетность сдается в налоговую по месту жительства или пребывания. Фиксировать свои богатства и долги нужно строго по состоянию на первое число того месяца, в котором начался срок выдвижения.
Зарубежные активы под особым контролем В первой части декларации кандидаты обязаны указать имущество, зарегистрированное за пределами Казахстана. Государство требует полной прозрачности по следующим позициям:
Иностранная недвижимость и земля: любые квартиры, дома или земельные доли за рубежом.
Транспорт за границей: автомобили, спецтехника, а также морские, речные и воздушные суда.
Счета в иностранных банках: если общая сумма сбережений на них превышает 1000 МРП.
Что декларировать внутри страны и за ее пределами? Вторая часть отчета включает в себя более широкий спектр материальных и цифровых ценностей:
Ценные бумаги, производные финансовые инструменты (ПФИ) и инвестиционное золото.
Доли в строящемся жилье (долевое участие) и доли в уставных капиталах иностранных юрлиц.
Цифровой кошелек: любые цифровые активы (криптовалюта).
Интеллектуальная собственность и авторские права.
Деньги на зарубежных брокерских счетах.
Наличные деньги: закон устанавливает жесткий лимит — задекларировать можно сумму, не превышающую 10 000 МРП.
По желанию: любое другое дорогостоящее имущество (антиквариат, картины, ювелирные изделия) стоимостью свыше 1000 МРП за единицу, но только при наличии официальной независимой оценки.
Как легализовать долги: правила для заемщиков и кредиторов Если кандидату кто-то должен (дебиторская задолженность) или сам кандидат выступает должником (кредиторская задолженность), эти суммы нужно подтвердить документально. Важно: обычные банковские кредиты в этой декларации указывать не нужно.
Налоговая примет к сведению долги, если они подкреплены:
Нотариально заверенным договором (для займов между физлицами).
Договором ГПХ и актом сверки (если одной из сторон выступает юрлицо или ИП, включая нерезидентов).
Судебным решением, которое уже вступило в законную силу.
Семь раз проверь: где искать скрытые ошибки? Фискалы настоятельно рекомендуют кандидатам не верить на слово своим записям, а перепроверить данные в официальных базах до отправки документов. Сделать это можно на специализированных порталах:
Ценные бумаги: ищите на Центральном депозитарии (
sso.kacd.kz).
Долевое строительство: проверяйте через
homeportal.kz или
gov.kz.
Авторские права: данные доступны в Госреестре Казпатента (
gosreestr.kazpatent.kz).
Доверительное управление имуществом: информация на портале
egov.kz.
Договоры займов: запросите данные в Республиканской нотариальной палате.
Что делать, если нашли ошибку в базах? > Срочно обратитесь в ведомство, которое отвечает за эти данные (Центральный депозитарий, Минпромстрой, Казпатент, «Правительство для граждан» или Нотариальную палату) и потребуйте корректировки. Ошибка в госбазе может стоить кандидату регистрации.
Лайфхаки по подготовке документов Налоговые эксперты советуют подготовиться заранее:
Если у вас есть ценное имущество дороже 1000 МРП, которое вы хотите внести в декларацию, проведите его независимую оценку (актуально до 15 сентября, оценка делается по состоянию на 31 декабря 2025 года).
Убедитесь, что все частные договоры займов (и факты их закрытия) надлежащим образом заверены у нотариуса.
Как и куда подавать декларацию? Для удобства будущих политиков предусмотрено два формата сдачи:
В цифровом виде (самый быстрый способ): через «Кабинет налогоплательщика» на официальном web-портале КГД (
knp.kgd.gov.kz).
На бумаге (традиционный способ): можно прийти лично в органы госдоходов или в ЦОН, а также отправить документы заказным письмом с уведомлением через почту.
Для тех, кто столкнулся с трудностями при заполнении форм, работает единый Контакт-центр по номеру 1414, а также консультационные окна в местных налоговых органах.
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