Флаг Казахстана получит новые правила жизни с 12 июля

Казахстанцам официально разрешили вывешивать национальный флаг на балконах под строгим углом и наносить его на спортивную экипировку, но ввели жесткие экологические и коммерческие табу. Правительство РК утвердило масштабные изменения в правила использования госсимволики, которые вступят в силу уже 12 июля 2026 года, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Новый регламент для граждан: флаг на балконе и у дома

Новые поправки, закрепленные Постановлением Правительства РК № 556, значительно расширяют права обычных граждан на демонстрацию патриотических чувств, но вводят для этого четкие технические рамки.

Теперь вывешивать Государственный Флаг на зданиях, жилых домах и даже на балконах можно абсолютно легально для выражения поддержки достижений страны. Однако при этом необходимо соблюдать строгую геометрию: на балконах полотнище должно закрепляться строго под углом 45 градусов.

Для владельцев частных домов установлена минимальная высота размещения — не менее трех метров. При этом власти пошли навстречу гражданам и отменили обязательное требование подсвечивать флаг в темное время суток. Если особенности архитектуры дома не позволяют закрепить символ на фасаде, его разрешено установить на отдельном флагштоке прямо на прилегающей территории.

Жесткие табу: где флагу не место

Правительство четко разграничило патриотизм и бытовое неуважение к символике. Главное новшество — полный запрет на использование флага в коммерческих целях и рекламе. Отныне национальный символ нельзя превращать в:

одежду и элементы гардероба (за исключением спортивной формы);

постельное белье и текстиль;

шторы, занавеси, скатерти и напольные коврики.

Вместе с тем, автолюбителям сделали официальное послабление: использовать флаг внутри салонов транспортных средств теперь разрешено без каких-либо юридических рисков.

Борьба за безупречный вид и уголовные риски

Отдельное внимание в документе уделено физическому состоянию флага. Независимо от его размера, полотно должно строго соответствовать национальному стандарту. Запрещены любые дефекты: выцветание, грязь, дыры, заплаты, проколы или сильное смятие.

В правилах особо подчеркивается: флаг не должен соприкасаться с землей, полом или водой. При вертикальном вывешивании национальный орнамент обязан находиться строго в верхней части. Умышленное повреждение, сжигание, выбрасывание на землю или любое другое надругательство над символом по-прежнему повлекут за собой суровое наказание.

Спортивная экипировка и правила для веб-сайтов

Правила пополнились важным пунктом 24-1. Он дает зеленый свет казахстанским атлетам и спортивным федерациям: изображение флага теперь официально и без ограничений можно наносить на спортивную форму и экипировку.

Изменились и требования к оформлению государственных символов в цифровом и офлайн-пространстве. При размещении на сайтах, стендах или плакатах теперь необходимо соблюдать железное правило трехуровневой иерархии слева направо или сверху вниз:

Государственный Флаг Государственный Герб Текст Государственного Гимна

Все они должны находиться строго на одном уровне.

Синий фон и подальше от туалетов: требования к интерьеру

Для государственных учреждений и организаций, оформляющих уголки госсимволики, ввели строгий дизайн-код. Стенды и плакаты должны выполняться исключительно на синем фоне, а все надписи — золотистым цветом.

Помещения с экспозициями флага и герба обязаны выглядеть эстетично. Их категорически запрещено размещать в проходных зонах, возле гардеробов или вблизи хозяйственно-бытовых комнат, туалетов и складов.