Паралич бизнеса за 45 дней: как «автомат» Минфина РК оставляет предпринимателей без тенге

Казахстанский бизнес перешел под тотальный контроль искусственного интеллекта и автоматизированных систем. Ошибка в отчетах или проигнорированное письмо от Комитета госдоходов (КГД) теперь могут в один клик парализовать работу любого предприятия, оставив его с заблокированными счетами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Времена, когда налоговые инспекторы лично приходили с проверками и переворачивали горы бумаг, окончательно ушли в прошлое. Сегодня в Казахстане все ключевые этапы так называемого камерального контроля полностью переведены в цифровой формат. Об этом подробно рассказал Бектас Адилгалиев, возглавляющий департамент налогового администрирования КГД Минфина РК.
Мониторинг ведется дистанционно. Умные алгоритмы непрерывно анализируют сданную бизнесом отчетность и мгновенно сопоставляют ее с колоссальными массивами данных из информационных систем. Под перекрестный огонь цифрового анализа попадают:
электронные счета-фактуры (ЭСФ);
транзакции по онлайн-контрольно-кассовым машинам (ККМ);
сведения из других официальных баз данных.
Главный плюс и одновременно вызов такой системы — абсолютная беспристрастность. Автоматика исключает человеческий фактор, гарантируя одинаковый подход к предпринимателям как в мегаполисах, так и в отдаленных регионах.
Основная задача камерального контроля — не наказать, а дать бизнесу шанс исправиться без штрафов. Если робот обнаруживает нестыковку в цифрах, система автоматически генерирует уведомление.
В 99% случаев это извещение падает в личный кабинет налогоплательщика. С этого момента включается счетчик: у предпринимателя есть ровно 30 рабочих дней (что эквивалентно примерно 45 календарным дням), чтобы отреагировать.
У бизнесмена есть два сценария действий:
Согласиться с ошибкой и добровольно отправить дополнительную налоговую декларацию с исправленными данными.
Не согласиться с системой и направить аргументированное пояснение, подкрепив его договорами, актами или другими документами.
Как только совершено одно из этих действий, проверка считается успешно завершенной.
Проблемы начинаются тогда, когда предприниматель игнорирует сообщения от КГД или попросту забывает проверять личный кабинет. Если за отведенные 45 дней налоговая не получает обратной связи, включаются жесткие санкции, прописанные в Налоговом кодексе.
Самая неприятная и разрушительная мера для операционной деятельности — полное или частичное приостановление расходных операций по всем банковским счетам. Бизнес фактически лишается возможности платить контрагентам, закупать товар и выдавать зарплаты.
Хорошая новость заключается в том, что автоматизация работает в обе стороны. Г-н Адилгалиев подчеркнул: налоговым органам не нужно неделями рассматривать заявления на разблокировку.
Как только предприниматель отправляет недостающие пояснения или исправленную отчетность через кабинет налогоплательщика, система фиксирует исполнение обязательств. Ограничения с банковских счетов снимаются автоматически в течение одного рабочего дня. Предпринимателям рекомендуют регулярно мониторить уведомления, чтобы не стать жертвой собственной невнимательности.
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