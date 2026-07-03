Паралич бизнеса за 45 дней: как «автомат» Минфина РК оставляет предпринимателей без тенге

Казахстанский бизнес перешел под тотальный контроль искусственного интеллекта и автоматизированных систем. Ошибка в отчетах или проигнорированное письмо от Комитета госдоходов (КГД) теперь могут в один клик парализовать работу любого предприятия, оставив его с заблокированными счетами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.