Казахстанские патрульные устроили облаву на водителей без аптечек: госномера снимают прямо на трассах

Полицейские Акмолинской области начали массово изымать госномера у водителей из-за отсутствия автомобильных аптечек. Первой «жертвой» жестких проверок стал водитель грузовика, который посчитал безопасность пустой формальностью, сообщает Lada.kz со ссылкой на polisia.kz.

Фото: Polisia.kz

Рейд на трассе: Shacman остался без номеров

Патрульная полиция региона перешла от предупреждений к жестким санкциям. В ходе надзорных мероприятий на 62-м километре автодороги Жолымбет — Пригородное инспекторы батальона патрульной полиции остановили для проверки большегруз Shacman. Помимо стандартной проверки документов, стражи порядка детально изучили комплектацию транспортного средства.

Как выяснилось, водитель самосвала выехал в рейс без обязательной медицинской аптечки. Итог оказался закономерным и суровым: на месте был составлен административный протокол, а с машины демонтировали и изъяли государственные регистрационные номерные знаки (ГРНЗ). Вернуть их нарушитель сможет только после того, как официально устранит нарушение — то есть купит и предъявит сертифицированный медицинский набор.

Цена халатности: почему аптечка — это не формальность

В департаменте полиции подчеркивают, что подобные рейды — не прихоть, а вынужденная мера. Многие автовладельцы до сих пор относятся к обязательному дорожному набору (аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки) как к досадному требованию закона, необходимому лишь для прохождения техосмотра.

Однако реальность на дорогах доказывает обратное. В случае серьезного ДТП или внезапного возгорания автомобиля на трассе, именно эти три предмета определяют грань между жизнью и смертью до приезда экстренных служб. Наличие элементарного жгута или бинта способно остановить критическое кровотечение и спасти человека в «золотой час» после аварии.

Что говорит закон?

Согласно правилам дорожного движения Республики Казахстан, эксплуатация транспортного средства без средств первой медицинской помощи, исправного огнетушителя и знака аварийной остановки категорически запрещена. Полиция напоминает: пренебрежение этими правилами влечет за собой не только денежные штрафы, но и мгновенный запрет на дальнейшее движение автомобиля путем изъятия госномеров. Проверки на загородных трассах и внутри населенных пунктов Акмолинской области будут продолжены в штатном режиме.