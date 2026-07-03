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03.07.2026, 17:57

Мировые агентства вынесли вердикт банкам Казахстана: что это значит для вкладчиков

Новости Казахстана 0 1 525

Международные эксперты S&P, Moody's и Fitch официально подтвердили высокую устойчивость финансовой системы Казахстана. Подавляющее большинство банков страны получили престижный инвестиционный класс надежности, что гарантирует сохранность вкладов и минимизирует риски для бизнеса, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Bank RBK
Фото: Bank RBK

Фундамент стабильности: суверенный рейтинг как знак качества

Надежность любого коммерческого банка неразрывно связана с экономической ситуацией в самом государстве. Согласно свежим аналитическим данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), три ключевых мировых агентства присвоили Казахстану высокие суверенные рейтинги инвестиционного уровня. Это означает, что страна обладает крепким экономическим иммунитетом, контролируемым госдолгом и стабильной политической системой.

Ведущие мировые оценщики распределили позиции следующим образом:

  • S&P Global Ratings (рейтинг «BBB-»): указывает на минимальный риск дефолта. Этот статус позволяет не только государству, но и коммерческому сектору привлекать зарубежное финансирование на максимально выгодных условиях и под низкие проценты.

  • Moody’s (рейтинг «Baa1»): подтверждает умеренно низкий кредитный риск и прочно удерживает республику в категории государств с инвестиционным классом.

  • Fitch Ratings (рейтинг «BBB»): свидетельствует о хорошем качестве кредитоспособности, высокой ликвидности и финансовой дисциплине.

Глобальный аудит: как распределились оценки банков второго уровня

Международные агентства провели детальный аудит банков второго уровня (БВУ) Казахстана. Прогнозы развития для большинства отечественных финансовых институтов определены как «стабильные» и «позитивные», что нивелирует риски резких потрясений на рынке.

Каждое агентство охватило свой пул финансовых организаций:

  • Moody’s (проверено 13 из 21 БВУ): диапазон оценок составил от Ва3 до Аа3. Агентство зафиксировало крайне низкие риски: ни один банк Казахстана не попал в опасную «красную зону» угроз для инвестиций.

  • S&P Global Ratings (проверено 6 банков): оценки варьируются от B до наивысшего А+ со стабильными прогнозами развития. Эксперты отмечают высокую адаптивность банков к внешним факторам.

  • Fitch Ratings (проверено 14 банков): присвоены рейтинги в коридоре от B+ до AA-. Абсолютно по всем проверенным банкам агентство выставило исключительно стабильный вектор развития.

Итоги экспертизы: спекулятивный класс больше не угроза

Резюмируя отчет КФГД, аналитики сходятся во мнении: банковский сектор Казахстана находится в своей лучшей форме за последние годы. Тот факт, что львиная доля финансовых организаций получила именно инвестиционный класс, переводит банковскую систему РК в высшую лигу надежности.

Лишь единичные фининституты были отнесены к так называемому спекулятивному классу. Однако даже они закрепились на его верхних и средних границах, имея стабильный прогноз. Это означает, что на текущий момент явных аутсайдеров или критически уязвимых игроков в банковском секторе Казахстана нет — система полностью защищена от внутренних и внешних шоков.

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