Цены на сахар взлетели в Казахстане: такого скачка не было четыре года

В Казахстане зафиксирован рекордный за последние четыре года недельный скачок цен на сахар. Всего за семь дней средняя стоимость продукта в стране выросла на 1,6%, при этом в отдельных регионах подорожание исчисляется двузначными цифрами, сообщает Lada.kz.

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Рекордные темпы: статистика бьет тревогу

По данным аналитиков Первого кредитного бюро, опирающихся на официальную статистику Бюро национальной модернизации, резкое ускорение цен произошло в период с 24 июня по 1 июля 2026 года. Прирост на 1,6% стал самым мощным недельным рывком с лета 2022 года.

Специалисты подчеркивают, что с начала года подорожание сахара носило сдержанный характер и обычно не превышало 0,2% за неделю. Ситуация резко обострилась во второй половине июня, когда ценники сначала поднялись на 1,1%, а затем продемонстрировали текущий рекордный скачок. В результате лишь за две последние недели продукт обеспечил львиную долю от общего полугодового роста цен, который сейчас составляет 4,1%.

Антирейтинг регионов: где сахар стал «золотым»

Ценовое давление распределилось по республике крайне неравномерно. Настоящий ценовой взрыв произошел на севере и востоке страны:

Павлодар стал абсолютным лидером антирейтинга — здесь сахар подорожал сразу на 12,5% всего за неделю;

Семей продемонстрировал рост на 5,5% ;

Кокшетау замкнул тройку лидеров с показателем 4,8%.

Выше среднереспубликанского значения динамика зафиксирована также в Атырау (+3,1%), Туркестане (+2,9%), Петропавловске (+2,2%) и Уральске (+1,7%). Караганда в точности повторила общестрановой тренд, показав рост на 1,6%.

Островки стабильности: столица и мегаполисы

На фоне регионального всплеска крупные мегаполисы пока удерживают удар. Так, в Астане рост стоимости оказался относительно мягким и составил 1,3%.

При этом Алматы и еще семь регионов Казахстана стали исключением из общего тренда — там за отчетный период розничные цены на сахар остались на прежнем уровне, не изменившись ни на один процент.