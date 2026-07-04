Нацбанк Казахстана выдал первую лицензию уличному криптообменнику — что изменится?

Национальный банк РК впервые выдал официальную лицензию на работу розничного криптообменника, полностью легализовав покупку и продажу цифровых активов за пределами закрытых финансовых зон, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
До сегодняшнего дня легальный оборот криптовалюты в Казахстане был жестко ограничен. Рядовые граждане могли проводить сделки исключительно через специализированных брокеров, зарегистрированных в периметре Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).
Из-за регуляторных сложностей и барьеров в стране процветал теневой рынок. Недобросовестные предприниматели массово организовывали подпольные обменные пункты, что регулярно приводило к громким судебным процессам, конфискациям и уголовным делам против криптоэнтузиастов. Теперь ситуация кардинально меняется.
Выдача первой официальной лицензии от Нацбанка выводит бизнес из тени. Согласно новым правилам, сертифицированные криптообменники получили беспрецедентные возможности для масштабирования:
Абсолютная легальность: Полное право на покупку, продажу и безопасное хранение криптовалюты с юридической защитой.
Физическое присутствие: Возможность открывать стандартные наземные отделения в любых регионах страны.
Доступность 24/7: Официальное право на установку уличных криптоматов для мгновенного обмена наличных на цифровые монеты.
Для рядовых граждан решение финансового регулятора означает ликвидацию главного риска — потери средств или обвинения в незаконных операциях. Жители Казахстана получают прозрачную, безопасную и понятную инфраструктуру для конвертации криптовалют. Эксперты ожидают, что данный шаг не только снизит уровень мошенничества, но и выведет республику в лидеры центральноазиатского криптосектора.
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