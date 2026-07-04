Нацбанк Казахстана выдал первую лицензию уличному криптообменнику — что изменится?

Национальный банк РК впервые выдал официальную лицензию на работу розничного криптообменника, полностью легализовав покупку и продажу цифровых активов за пределами закрытых финансовых зон, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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Конец монополии МФЦА и «серых» схем

До сегодняшнего дня легальный оборот криптовалюты в Казахстане был жестко ограничен. Рядовые граждане могли проводить сделки исключительно через специализированных брокеров, зарегистрированных в периметре Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

Из-за регуляторных сложностей и барьеров в стране процветал теневой рынок. Недобросовестные предприниматели массово организовывали подпольные обменные пункты, что регулярно приводило к громким судебным процессам, конфискациям и уголовным делам против криптоэнтузиастов. Теперь ситуация кардинально меняется.

Новые полномочия лицензированных игроков

Выдача первой официальной лицензии от Нацбанка выводит бизнес из тени. Согласно новым правилам, сертифицированные криптообменники получили беспрецедентные возможности для масштабирования:

Абсолютная легальность: Полное право на покупку, продажу и безопасное хранение криптовалюты с юридической защитой.

Физическое присутствие: Возможность открывать стандартные наземные отделения в любых регионах страны.

Доступность 24/7: Официальное право на установку уличных криптоматов для мгновенного обмена наличных на цифровые монеты.

Что это изменит для простых казахстанцев?

Для рядовых граждан решение финансового регулятора означает ликвидацию главного риска — потери средств или обвинения в незаконных операциях. Жители Казахстана получают прозрачную, безопасную и понятную инфраструктуру для конвертации криптовалют. Эксперты ожидают, что данный шаг не только снизит уровень мошенничества, но и выведет республику в лидеры центральноазиатского криптосектора.