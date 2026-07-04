Какие насекомые и паукообразные представляют наибольшую опасность для жителей Казахстана

В Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана рассказали, какие насекомые и паукообразные могут представлять серьезную угрозу для здоровья человека. Специалисты объяснили, где чаще всего встречаются опасные виды, какие заболевания они способны переносить и влияет ли изменение климата на рост их численности, передаёт Lada.kz со ссылкой на TengriHealth .

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В Министерстве экологии отметили, что среди большого разнообразия насекомых лишь немногие представляют реальную угрозу для жизни человека.

По информации специалистов, наиболее опасными считаются широко распространенные жалящие насекомые — осы и шершни. Их яд способен вызвать тяжелую аллергическую реакцию, включая анафилактический шок, который в отдельных случаях может привести к летальному исходу. Наибольшему риску подвержены дети, пожилые люди и люди, склонные к аллергии.

Среди паукообразных особую опасность представляют каракурты. На территории Казахстана обитают три вида этих пауков:

европейский каракурт;

белый каракурт;

каракурт Даля.

"Все они обладают мощнейшим нейротоксичным ядом. При этом каракурт Latrodectus tredecimguttatus (научное название европейского каракурта) не является эндемиком Алматы. Это вид сухих степей и пустынь, а его появление в городах в последние годы связано с временным ростом численности, при котором паук выходит за пределы привычного ареала", — говорится в ответе ведомства.

Где встречаются опасные виды

В министерстве пояснили, что ареал обитания опасных насекомых и паукообразных зависит от климатических особенностей каждого региона.

Так, обыкновенный шершень предпочитает более прохладные районы северной части Казахстана, где обитает преимущественно в широколиственных лесах.

Восточный, или туркестанский, шершень, напротив, распространен в южных пустынных и полупустынных районах, а также в поймах рек с тугайной растительностью.

По данным специалистов, в Алматинской области этот вид чаще всего встречается в районе Капшагайского водохранилища и ниже по течению реки Иле.

В Минэкологии также напомнили, что большинство беспозвоночных являются холоднокровными организмами, поэтому проявляют активность только в теплое время года.

"Большинство беспозвоночных холоднокровны, поэтому они проявляют активность исключительно в тёплый сезон. От жары и пересыхания они укрываются в норах грызунов, щелях почвы, среди камней, в дуплах деревьев, а также в постройках человека — зданиях, складах и водопропускных трубах", — сообщили в Минэкологии.

Кроме того, многие опасные виды предпочитают селиться рядом с источниками воды — вблизи рек, озер, каналов и колодцев.

Какие болезни переносят насекомые

Опасность некоторых насекомых заключается не только в их укусах, но и в способности распространять опасные инфекционные заболевания.

По данным ведомства, основными переносчиками различных инфекций в Казахстане остаются комары, которые широко распространены как в населенных пунктах, так и в природной среде.

Эксперты отмечают, что комары способны переносить возбудителей ряда опасных заболеваний.

Помимо них, угрозу представляют и другие виды:

москиты — являются переносчиками возбудителей лейшманиоза;

слепни — механически распространяют туляремию, бактериальные инфекции и отдельные кровепаразитарные заболевания животных;

блохи — считаются основными переносчиками возбудителя чумы — бактерии Yersinia pestis.

Специалисты пояснили, что лейшманиоз представляет собой паразитарное заболевание, передающееся через укусы москитов. В зависимости от формы болезнь может проявляться длительно незаживающими язвами на коже либо поражением внутренних органов.

Туляремия — бактериальная инфекция, которая передается человеку через укусы кровососущих насекомых, а также при контакте с зараженными животными, водой или продуктами питания. Для заболевания характерны высокая температура и увеличение лимфатических узлов.

"В Казахстане встречаются более 200 видов блох, а некоторые из них влияют на распространение болезней среди диких грызунов и других млекопитающих", — рассказали эксперты.

Влияет ли глобальное потепление

По оценке специалистов, пока нельзя однозначно утверждать, что увеличение численности насекомых и паукообразных напрямую связано с глобальным потеплением. Для подобных выводов необходимы многолетние научные наблюдения, поскольку популяции беспозвоночных естественным образом меняются в зависимости от погодных условий, количества осадков и наличия кормовой базы.

Вместе с тем ученые признают, что изменение климата постепенно влияет на распространение некоторых видов.

"Рост среднегодовых температур, сокращение холодного периода и увеличение числа тёплых дней могут способствовать продвижению теплолюбивых видов на север, удлинению периода их активности и лучшей выживаемости зимой".

Наиболее заметно эта тенденция проявляется среди кровососущих двукрылых насекомых — комаров, мошек и мокрецов, а также у некоторых видов клещей и сельскохозяйственных вредителей.

При этом в министерстве подчеркивают, что для подтверждения подобных изменений необходимы длительные исследования, позволяющие отделить влияние климатических процессов от естественных колебаний численности популяций.

Специалисты также отмечают, что изменение климата является лишь одним из факторов. На распространение насекомых и паукообразных также оказывают влияние урбанизация, изменение характера землепользования, создание искусственных водоемов и оросительных систем, а также хозяйственная деятельность человека, меняющая естественную среду их обитания.