Жители Тараза ощутили землетрясение

В Жамбылской области зарегистрировано землетрясение, которое ощутили жители Тараза. По данным МЧС Казахстана, интенсивность подземных толчков в городе составила 2 балла. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало, передаёт Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото pixabay.com

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение, которое ощущалось на территории Жамбылской области. В Таразе интенсивность подземных толчков составила 2 балла. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

По информации Национального научного центра сейсмологических исследований и информации МЧС, сеть сейсмических станций зафиксировала землетрясение 4 июля.

Расчетная интенсивность подземных толчков составила:

Тараз — 2 балла.

В ведомстве отметили, что информация о пострадавших и каких-либо разрушениях не поступала.

Спасатели напомнили жителям о необходимости сохранять спокойствие и следовать рекомендациям служб гражданской защиты в случае возникновения повторных подземных толчков.

1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.

2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.

3. Отойдите от мебели, окна, люстры.

4. Найдите надёжное крепкое укрытие. Если вы на верхних этажах — займите место в углу капитальных, несущих стен.

5. Покиньте помещение (в многоэтажных домах — после прекращения толчков).

6. Отключите воду, газ, электричество.

7. Возьмите тревожный чемоданчик, подготовленный заранее.

8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.

9. Будьте готовы к повторным толчкам.

10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.