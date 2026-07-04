Жители Тараза ощутили землетрясение

В Жамбылской области зарегистрировано землетрясение, которое ощутили жители Тараза. По данным МЧС Казахстана, интенсивность подземных толчков в городе составила 2 балла. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало, передаёт Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение, которое ощущалось на территории Жамбылской области. В Таразе интенсивность подземных толчков составила 2 балла. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
По информации Национального научного центра сейсмологических исследований и информации МЧС, сеть сейсмических станций зафиксировала землетрясение 4 июля.
Расчетная интенсивность подземных толчков составила:
В ведомстве отметили, что информация о пострадавших и каких-либо разрушениях не поступала.
Спасатели напомнили жителям о необходимости сохранять спокойствие и следовать рекомендациям служб гражданской защиты в случае возникновения повторных подземных толчков.
1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
3. Отойдите от мебели, окна, люстры.
4. Найдите надёжное крепкое укрытие. Если вы на верхних этажах — займите место в углу капитальных, несущих стен.
5. Покиньте помещение (в многоэтажных домах — после прекращения толчков).
6. Отключите воду, газ, электричество.
7. Возьмите тревожный чемоданчик, подготовленный заранее.
8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
9. Будьте готовы к повторным толчкам.
10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
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