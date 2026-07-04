Врачи бьют тревогу: «возрастные» заболевания все чаще диагностируют у молодежи Казахстана

Казахстанские врачи отмечают рост числа заболеваний, которые еще несколько лет назад были характерны преимущественно для людей старшего возраста. Сегодня с болями в спине, ухудшением зрения, нарушением обмена веществ и хронической усталостью к специалистам обращаются молодые люди, включая студентов. Медики связывают эту тенденцию с образом жизни, длительным использованием гаджетов, низкой физической активностью и неправильным питанием, передаёт Lada.kz со ссылкой на 24.kz .

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«Возрастные» диагнозы становятся моложе

По наблюдениям специалистов, представители молодого поколения все чаще сталкиваются с проблемами со здоровьем, которые ранее считались характерными для более зрелого возраста. Среди наиболее распространенных жалоб — боли в позвоночнике, ухудшение зрения, постоянная усталость, нарушения сна и повышенная тревожность. Все чаще подобные симптомы выявляются уже в студенческие годы.

Врачи объясняют, что значительную часть дня молодежь проводит за компьютерами, смартфонами и другими цифровыми устройствами. Длительная работа перед экраном в сочетании с недостатком отдыха и малоподвижным образом жизни негативно влияет на состояние организма.

Лишний вес и диабет встречаются все чаще

Медики отмечают, что проблемы не ограничиваются ухудшением осанки или переутомлением. Среди молодых пациентов все чаще диагностируют ожирение, нарушения обмена веществ и сахарный диабет второго типа.

По данным Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения, почти 59 процентов взрослых жителей Казахстана имеют избыточную массу тела, а каждый пятый ребенок в возрасте от 5 до 9 лет страдает от лишнего веса. Кроме того, официальная статистика свидетельствует о росте распространенности сахарного диабета, в том числе среди детей и подростков. За последние два десятилетия число пациентов с этим заболеванием в стране увеличилось более чем в четыре раза.

По словам специалистов, основными причинами становятся низкая физическая активность, несбалансированное питание и сидячий образ жизни.

Гаджеты все чаще становятся причиной ухудшения зрения

Одной из наиболее распространенных проблем у молодых людей остается снижение зрения. Специалисты фиксируют увеличение числа случаев близорукости, а также жалоб на зрительное переутомление, синдром сухого глаза и нарушения аккомодации.

Во время использования смартфонов и компьютеров человек моргает значительно реже, из-за чего быстрее испаряется слезная пленка. Это вызывает сухость, жжение и ощущение дискомфорта. При этом ухудшение зрения развивается постепенно, поэтому многие долгое время не замечают изменений. По прогнозам специалистов, в ближайшие годы с миопией может жить почти половина населения планеты.

Под угрозой оказалось и психическое здоровье

Врачи и психологи обращают внимание, что постоянный поток информации, высокая учебная нагрузка и активное использование социальных сетей отражаются не только на физическом, но и на эмоциональном состоянии молодых людей.

Все чаще специалисты сталкиваются с жалобами на тревожность, эмоциональное выгорание, раздражительность и нарушения сна. По мнению экспертов, современный ритм жизни и постоянная информационная перегрузка создают дополнительную нагрузку на психику, особенно в молодом возрасте.

Как снизить риски

Медики подчеркивают, что многих проблем можно избежать, если уделять больше внимания профилактике. Специалисты рекомендуют регулярно проходить медицинские осмотры, ограничивать время использования гаджетов, соблюдать режим сна, больше двигаться и придерживаться принципов здорового питания.

По мнению врачей, именно такие меры позволяют значительно снизить риск развития заболеваний, которые все чаще диагностируют у молодых казахстанцев.