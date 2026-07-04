Врачи бьют тревогу: «возрастные» заболевания все чаще диагностируют у молодежи Казахстана

Казахстанские врачи отмечают рост числа заболеваний, которые еще несколько лет назад были характерны преимущественно для людей старшего возраста. Сегодня с болями в спине, ухудшением зрения, нарушением обмена веществ и хронической усталостью к специалистам обращаются молодые люди, включая студентов. Медики связывают эту тенденцию с образом жизни, длительным использованием гаджетов, низкой физической активностью и неправильным питанием, передаёт Lada.kz со ссылкой на 24.kz.
По наблюдениям специалистов, представители молодого поколения все чаще сталкиваются с проблемами со здоровьем, которые ранее считались характерными для более зрелого возраста. Среди наиболее распространенных жалоб — боли в позвоночнике, ухудшение зрения, постоянная усталость, нарушения сна и повышенная тревожность. Все чаще подобные симптомы выявляются уже в студенческие годы.
Врачи объясняют, что значительную часть дня молодежь проводит за компьютерами, смартфонами и другими цифровыми устройствами. Длительная работа перед экраном в сочетании с недостатком отдыха и малоподвижным образом жизни негативно влияет на состояние организма.
Медики отмечают, что проблемы не ограничиваются ухудшением осанки или переутомлением. Среди молодых пациентов все чаще диагностируют ожирение, нарушения обмена веществ и сахарный диабет второго типа.
По данным Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения, почти 59 процентов взрослых жителей Казахстана имеют избыточную массу тела, а каждый пятый ребенок в возрасте от 5 до 9 лет страдает от лишнего веса. Кроме того, официальная статистика свидетельствует о росте распространенности сахарного диабета, в том числе среди детей и подростков. За последние два десятилетия число пациентов с этим заболеванием в стране увеличилось более чем в четыре раза.
По словам специалистов, основными причинами становятся низкая физическая активность, несбалансированное питание и сидячий образ жизни.
Одной из наиболее распространенных проблем у молодых людей остается снижение зрения. Специалисты фиксируют увеличение числа случаев близорукости, а также жалоб на зрительное переутомление, синдром сухого глаза и нарушения аккомодации.
Во время использования смартфонов и компьютеров человек моргает значительно реже, из-за чего быстрее испаряется слезная пленка. Это вызывает сухость, жжение и ощущение дискомфорта. При этом ухудшение зрения развивается постепенно, поэтому многие долгое время не замечают изменений. По прогнозам специалистов, в ближайшие годы с миопией может жить почти половина населения планеты.
Врачи и психологи обращают внимание, что постоянный поток информации, высокая учебная нагрузка и активное использование социальных сетей отражаются не только на физическом, но и на эмоциональном состоянии молодых людей.
Все чаще специалисты сталкиваются с жалобами на тревожность, эмоциональное выгорание, раздражительность и нарушения сна. По мнению экспертов, современный ритм жизни и постоянная информационная перегрузка создают дополнительную нагрузку на психику, особенно в молодом возрасте.
Медики подчеркивают, что многих проблем можно избежать, если уделять больше внимания профилактике. Специалисты рекомендуют регулярно проходить медицинские осмотры, ограничивать время использования гаджетов, соблюдать режим сна, больше двигаться и придерживаться принципов здорового питания.
По мнению врачей, именно такие меры позволяют значительно снизить риск развития заболеваний, которые все чаще диагностируют у молодых казахстанцев.
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