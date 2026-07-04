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04.07.2026, 14:00

В Казахстане число электромобилей за год увеличилось более чем на 55%.

Новости Казахстана 0 2 116

По состоянию на 1 июня 2026 года в Казахстане зарегистрировано 24 634 легковых электромобиля – за год их количество увеличилось на 55,6%, сообщает пресс-служба бюро национальной статистики (БНС), передаёт  Lada.kz.

 

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Меньше всего таких автомобилей насчитывается в области Абай – 78, и области Улытау – 41.

«По состоянию на 1 июня 2026 года в Казахстане зарегистрировано 24 634 легковых электромобиля. За последние 12 месяцев их количество увеличилось на 55,6%. Годом ранее в стране насчитывалось 15 835 электрокаров», - говорится в сообщении.

По данным статистики, больше всего электромобилей зарегистрировано в Алматы – 15 280 единиц, что составляет 62% всего парка страны. Следом идут Астана, где насчитывается 2 885 электрокаров, и Алматинская область с 1 589 автомобилями.

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