В Казахстане число электромобилей за год увеличилось более чем на 55%.

По состоянию на 1 июня 2026 года в Казахстане зарегистрировано 24 634 легковых электромобиля – за год их количество увеличилось на 55,6%, сообщает пресс-служба бюро национальной статистики (БНС), передаёт Lada.kz.

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Меньше всего таких автомобилей насчитывается в области Абай – 78, и области Улытау – 41.

«По состоянию на 1 июня 2026 года в Казахстане зарегистрировано 24 634 легковых электромобиля. За последние 12 месяцев их количество увеличилось на 55,6%. Годом ранее в стране насчитывалось 15 835 электрокаров», - говорится в сообщении.

По данным статистики, больше всего электромобилей зарегистрировано в Алматы – 15 280 единиц, что составляет 62% всего парка страны. Следом идут Астана, где насчитывается 2 885 электрокаров, и Алматинская область с 1 589 автомобилями.