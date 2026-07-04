В Казахстане пресекли почти 600 попыток незаконного вывоза топлива с начала года

В Правительстве Казахстана обсудили ситуацию на внутреннем рынке горюче-смазочных материалов и меры по предотвращению незаконного вывоза топлива за пределы страны. По данным профильных ведомств, отечественные нефтеперерабатывающие заводы работают в штатном режиме, а запасы бензина, дизельного и авиационного топлива полностью покрывают потребности внутреннего рынка. Вместе с тем государственные органы усилили контроль на приграничных территориях и продолжают выявлять попытки нелегального вывоза нефтепродуктов, передаёт Lada.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

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Министр энергетики Ерлан Аккенженов доложил, что ситуация на рынке горюче-смазочных материалов остается стабильной. По его словам, все казахстанские нефтеперерабатывающие заводы функционируют в плановом режиме, а имеющихся запасов бензина, дизельного и авиационного топлива достаточно для обеспечения внутреннего спроса.

В Министерстве энергетики заверили, что продолжают в постоянном режиме контролировать производство и поставки ГСМ по всей стране.

Почти 600 попыток незаконного вывоза топлива

Министр внутренних дел Ержан Саденов сообщил, что с начала текущего года на автомобильных пунктах пропуска пресечено 593 попытки незаконного вывоза нефтепродуктов. Общий объем топлива, которое пытались вывезти за пределы страны, превысил 40 тысяч литров.

По его словам, в рамках реализации Дорожной карты по предотвращению незаконного вывоза нефтепродуктов на приграничных территориях усилены меры контроля. Для более эффективного проведения углубленных проверок также увеличено количество сотрудников, задействованных в этой работе.

Мобильные группы работают круглосуточно

О проводимых проверках рассказал вице-министр финансов Ержан Биржанов. Он отметил, что мобильные группы несут службу в круглосуточном режиме, а на приграничных трассах проводится постоянная проверка автоцистерн и бензовозов с использованием системы управления рисками.

Только за последние двое суток на пунктах пропуска было предотвращено 61 попытка вывоза горюче-смазочных материалов. Общий объем топлива, обнаруженного в дополнительных баках и канистрах, превысил три тонны.

Кроме того, специалисты проверили 18 специализированных транспортных средств, предназначенных для перевозки ГСМ. По одному автомобилю, перевозившему 34 тонны нефтепродуктов, были отобраны пробы и образцы для проведения лабораторной экспертизы.

Под проверку попали АЗС и мини-НПЗ

По информации Министерства финансов, органы государственных доходов проводят анализ деятельности 62 автозаправочных станций и 22 мини-нефтеперерабатывающих заводов, где выявлено аномальное увеличение объемов оказываемых услуг.

По итогам анализа в отношении указанных субъектов будут организованы соответствующие проверки.

Ситуация находится на особом контроле

С докладами на совещании также выступили заместитель председателя КНБ — директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов, первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов, а также заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов.

Подводя итоги совещания, Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что обеспечение стабильности внутреннего рынка нефтепродуктов остается одной из приоритетных задач Правительства. Он поручил всем ответственным государственным органам осуществлять ежедневный контроль за ситуацией и продолжить работу по пресечению незаконного вывоза топлива.