Шоколад, конфеты и печенье начнут маркировать: в Казахстане запускают новый пилотный проект

В Казахстане стартовал пилотный проект по цифровой маркировке кондитерских изделий. В течение года производители и импортеры будут тестировать нанесение специальных кодов Data Matrix на сладости, а покупатели в перспективе смогут проверять подлинность продукции с помощью QR-кода. Инициатива направлена на борьбу с контрафактом и повышение прозрачности рынка, передаёт Lada.kz. со ссылкой на 24KZ .

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На сладостях появятся цифровые коды

Пилотный проект предусматривает внедрение цифровой маркировки для различных видов кондитерской продукции. Специальные коды Data Matrix будут наноситься на шоколад, конфеты, печенье, мармелад и другие сладости. В течение года участники проекта протестируют систему и оценят эффективность ее применения.

Покупатели смогут проверить товар перед покупкой

Главной задачей проекта называют защиту внутреннего рынка от нелегального импорта и контрафактной продукции. Если пилотный этап окажется успешным, покупатели смогут прямо в магазине отсканировать QR-код и получить информацию о составе товара, производителе, стране происхождения и сроке годности.

К проекту присоединились крупнейшие производители

В пилотном проекте уже участвуют ведущие отечественные производители кондитерских изделий, включая фабрики «Рахат» и «Баян Сулу», а также крупные международные компании, среди которых Mars, Ferrero и Nestlé.

В течение пилотного периода специалисты планируют изучить весь путь продукции — от производственной линии до полки магазина. Кроме того, будут протестированы различные способы нанесения цифровых кодов, чтобы определить наиболее эффективное решение для предприятий отрасли.

Маркировка поможет бороться с контрафактом

По оценкам представителей отрасли, часть кондитерской продукции на рынке имеет сомнительное происхождение. Цифровая маркировка должна помочь сократить объем нелегального импорта и повысить прозрачность товарооборота. Аналогичные системы уже применяются в других сферах и, как отмечают специалисты, доказали свою эффективность при выявлении нелегальной продукции и улучшении контроля за оборотом товаров.

Что изменится после завершения пилотного проекта

Если результаты эксперимента будут признаны успешными, цифровая маркировка станет обязательной для всех участников рынка, включая отечественных производителей и импортеров. Перед получением цифровых кодов предприятия должны будут зарегистрировать сведения о своей продукции в Национальном каталоге.

В дальнейшем любой покупатель сможет с помощью мобильного приложения или сервиса eGov Mobile проверить подлинность кондитерского изделия и получить основные сведения о товаре перед покупкой.