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04.07.2026, 15:10

Шоколад, конфеты и печенье начнут маркировать: в Казахстане запускают новый пилотный проект

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В Казахстане стартовал пилотный проект по цифровой маркировке кондитерских изделий. В течение года производители и импортеры будут тестировать нанесение специальных кодов Data Matrix на сладости, а покупатели в перспективе смогут проверять подлинность продукции с помощью QR-кода. Инициатива направлена на борьбу с контрафактом и повышение прозрачности рынка, передаёт Lada.kz. со ссылкой на  24KZ.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

На сладостях появятся цифровые коды

Пилотный проект предусматривает внедрение цифровой маркировки для различных видов кондитерской продукции. Специальные коды Data Matrix будут наноситься на шоколад, конфеты, печенье, мармелад и другие сладости. В течение года участники проекта протестируют систему и оценят эффективность ее применения.

Покупатели смогут проверить товар перед покупкой

Главной задачей проекта называют защиту внутреннего рынка от нелегального импорта и контрафактной продукции. Если пилотный этап окажется успешным, покупатели смогут прямо в магазине отсканировать QR-код и получить информацию о составе товара, производителе, стране происхождения и сроке годности.

К проекту присоединились крупнейшие производители

В пилотном проекте уже участвуют ведущие отечественные производители кондитерских изделий, включая фабрики «Рахат» и «Баян Сулу», а также крупные международные компании, среди которых Mars, Ferrero и Nestlé.

В течение пилотного периода специалисты планируют изучить весь путь продукции — от производственной линии до полки магазина. Кроме того, будут протестированы различные способы нанесения цифровых кодов, чтобы определить наиболее эффективное решение для предприятий отрасли.

Маркировка поможет бороться с контрафактом

По оценкам представителей отрасли, часть кондитерской продукции на рынке имеет сомнительное происхождение. Цифровая маркировка должна помочь сократить объем нелегального импорта и повысить прозрачность товарооборота. Аналогичные системы уже применяются в других сферах и, как отмечают специалисты, доказали свою эффективность при выявлении нелегальной продукции и улучшении контроля за оборотом товаров.

Что изменится после завершения пилотного проекта

Если результаты эксперимента будут признаны успешными, цифровая маркировка станет обязательной для всех участников рынка, включая отечественных производителей и импортеров. Перед получением цифровых кодов предприятия должны будут зарегистрировать сведения о своей продукции в Национальном каталоге.

В дальнейшем любой покупатель сможет с помощью мобильного приложения или сервиса eGov Mobile проверить подлинность кондитерского изделия и получить основные сведения о товаре перед покупкой.

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