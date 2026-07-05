Обязанности проводника вагона в Казахстане: что он должен делать

В пресс-службе АО "Пассажирские перевозки" напомнили , какие обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан выполняет проводник вагона, передаёт Lada.kz .

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Посадка пассажиров

Перед отправлением поезда проводник:

- встречает пассажиров у вагона;

- проверяет проездные документы и документы, удостоверяющие личность;

- сверяет данные электронных билетов с системой регистрации;

- оказывает помощь при посадке детям, пожилым людям, лицам с инвалидностью, беременным женщинам и пассажирам с ограниченной мобильностью;

- следит за безопасной посадкой и высадкой пассажиров.



Информирование пассажиров

После отправления поезда проводник обязан:

- ознакомить пассажиров с правилами поведения в поезде;

- провести инструктаж по пожарной и личной безопасности;

- сообщить местонахождение начальника поезда;

- проинформировать о режиме работы вагона-ресторана, сервисных услугах и дополнительных возможностях во время поездки.

Проводник обязан разъяснить правила перевозки ручной клади, животных и багажа.



Санитарное состояния вагона

Одной из основных обязанностей проводника является поддержание чистоты.

В пути следования проводится:

- влажная уборка пассажирского салона не менее двух раз в сутки;

- уборка туалетных комнат не менее четырех раз в сутки, а при необходимости — чаще;

- контроль наличия туалетной бумаги, жидкого мыла, бумажных полотенец или сушилок, а также других санитарно-гигиенических средств;

- своевременное удаление мусора и поддержание порядка в вагоне.

Проводник контролирует исправность санитарного оборудования и при возникновении неисправностей незамедлительно сообщает об этом начальнику поезда и электромеханику поезда.

Комфорт пассажиров

В обязанности проводника также входит:

- предоставление комплекта постельного белья;

- помощь пожилым пассажирам, беременным женщинам и лицам с инвалидностью при застилании постели;

- выдача и установка ремней безопасности на верхних полках по просьбе пассажира, где не предусмотрена скоба безопасности;

- предоставление стаканов, ложек и другого инвентаря, предусмотренного стандартами обслуживания;

- в фирменных поездах - предоставление чайных и гигиенических (только купейные вагоны) наборов;

- обеспечение возможности зарядки мобильных устройств в соответствии с оснащением вагона.



Состояние вагона

Проводник обязан постоянно контролировать:

- исправность систем отопления, кондиционирования и вентиляции;

- работу освещения;

- исправность дверей, окон и запорных устройств;

- исправность систем водоснабжения;

- наличие необходимого противопожарного оборудования.

При обнаружении неисправностей проводник обязан незамедлительно принять предусмотренные меры и сообщить начальнику поезда и электромеханику поезда.



Обеспечение безопасности

Во время поездки проводник следит за соблюдением пассажирами правил перевозок.

Он обязан предупреждать пассажиров о запрете:

- курения в вагонах и тамбурах;

- распития алкогольных напитков в случаях, предусмотренных законодательством;

- нарушения общественного порядка;

- перевозки запрещенных предметов и веществ.

При возникновении чрезвычайных ситуаций проводник действует согласно установленным инструкциям, организует информирование пассажиров и оказывает первую помощь до прибытия экстренных служб при наличии соответствующей подготовки.



Перед прибытием

Перед прибытием поезда проводник:

- заблаговременно предупреждает пассажиров о прибытии;

- с согласия пассажиров за пол часа до прибытия на станцию назначения собирает постельное белье;

- помогает при высадке детям, пожилым людям, лицам с инвалидностью, беременным женщинам и пассажирам с ограниченной мобильностью;

- проверяет, чтобы пассажиры не забыли личные вещи.