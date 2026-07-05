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04.07.2026, 19:44

Обязанности проводника вагона в Казахстане: что он должен делать

Новости Казахстана 0 1 951

В пресс-службе АО "Пассажирские перевозки" напомнили, какие обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан выполняет проводник вагона, передаёт Lada.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Посадка пассажиров

Перед отправлением поезда проводник:
- встречает пассажиров у вагона;
- проверяет проездные документы и документы, удостоверяющие личность;
- сверяет данные электронных билетов с системой регистрации;
- оказывает помощь при посадке детям, пожилым людям, лицам с инвалидностью, беременным женщинам и пассажирам с ограниченной мобильностью;
- следит за безопасной посадкой и высадкой пассажиров.

Информирование пассажиров

После отправления поезда проводник обязан:
- ознакомить пассажиров с правилами поведения в поезде;
- провести инструктаж по пожарной и личной безопасности;
- сообщить местонахождение начальника поезда;
- проинформировать о режиме работы вагона-ресторана, сервисных услугах и дополнительных возможностях во время поездки.

Проводник обязан разъяснить правила перевозки ручной клади, животных и багажа.

Санитарное состояния вагона

Одной из основных обязанностей проводника является поддержание чистоты.

В пути следования проводится:
- влажная уборка пассажирского салона не менее двух раз в сутки;
- уборка туалетных комнат не менее четырех раз в сутки, а при необходимости — чаще;
- контроль наличия туалетной бумаги, жидкого мыла, бумажных полотенец или сушилок, а также других санитарно-гигиенических средств;
- своевременное удаление мусора и поддержание порядка в вагоне.

Проводник контролирует исправность санитарного оборудования и при возникновении неисправностей незамедлительно сообщает об этом начальнику поезда и электромеханику поезда.

Комфорт пассажиров

В обязанности проводника также входит:
- предоставление комплекта постельного белья;
- помощь пожилым пассажирам, беременным женщинам и лицам с инвалидностью при застилании постели;
- выдача и установка ремней безопасности на верхних полках по просьбе пассажира, где не предусмотрена скоба безопасности;
- предоставление стаканов, ложек и другого инвентаря, предусмотренного стандартами обслуживания;
- в фирменных поездах - предоставление чайных и гигиенических (только купейные вагоны) наборов;
- обеспечение возможности зарядки мобильных устройств в соответствии с оснащением вагона.

Состояние вагона

Проводник обязан постоянно контролировать:
- исправность систем отопления, кондиционирования и вентиляции;
- работу освещения;
- исправность дверей, окон и запорных устройств;
- исправность систем водоснабжения;
- наличие необходимого противопожарного оборудования.

При обнаружении неисправностей проводник обязан незамедлительно принять предусмотренные меры и сообщить начальнику поезда и электромеханику поезда.

Обеспечение безопасности

Во время поездки проводник следит за соблюдением пассажирами правил перевозок.

Он обязан предупреждать пассажиров о запрете:
- курения в вагонах и тамбурах;
- распития алкогольных напитков в случаях, предусмотренных законодательством;
- нарушения общественного порядка;
- перевозки запрещенных предметов и веществ.

При возникновении чрезвычайных ситуаций проводник действует согласно установленным инструкциям, организует информирование пассажиров и оказывает первую помощь до прибытия экстренных служб при наличии соответствующей подготовки.

Перед прибытием 

Перед прибытием поезда проводник:
- заблаговременно предупреждает пассажиров о прибытии;
- с согласия пассажиров за пол часа до прибытия на станцию назначения собирает постельное белье;
- помогает при высадке детям, пожилым людям, лицам с инвалидностью, беременным женщинам и пассажирам с ограниченной мобильностью;
- проверяет, чтобы пассажиры не забыли личные вещи.

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