В Вооруженных силах Казахстана запустили онлайн-систему для обращений военнослужащих

В Казахстане внедрили цифровую систему подачи обращений для военнослужащих. Новый сервис позволит оперативно сообщать о нарушениях и поможет усилить профилактику правонарушений в армии, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: пресс-служба МО РК

Министерство обороны Казахстана внедрило цифровую систему подачи обращений для военнослужащих. Новый сервис запущен в рамках межведомственной программы «Цифровая профилактика», которую координирует Главная военная прокуратура.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, система направлена на повышение правовой защищенности военнослужащих, профилактику правонарушений и укрепление принципа «Закон и Порядок» в воинских коллективах.

С помощью сервиса военнослужащие могут оперативно сообщать о случаях рукоприкладства, финансовых поборов, психологического давления и других противоправных действиях. Для оперативного реагирования в Главном управлении военной полиции Вооруженных сил работает единый call-центр «Горячая линия».

В Министерстве обороны подчеркнули, что каждое обращение рассматривается в установленном порядке с принятием необходимых мер.

«Внедрение цифровых инструментов профилактики способствует укреплению воинской дисциплины, предупреждению правонарушений и созданию безопасных условий прохождения воинской службы», — отметил начальник управления профилактики Главного управления военной полиции ВС РК подполковник Адильхан Калиев.

По его словам, военнослужащим важно своевременно сообщать уполномоченным органам о фактах нарушений законодательства, поскольку оперативное реагирование позволяет пресекать противоправные действия на ранней стадии и обеспечивать соблюдение законности в воинских коллективах.

Обращения принимаются по телефону горячей линии: +7 (700) 081-11-19.