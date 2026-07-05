Как зарегистрировать дрон в Казахстане: пошаговая инструкция и какие штрафы грозят нарушителям

В Казахстане владельцы беспилотников обязаны регистрировать дроны весом более 250 граммов, а также любые аппараты с камерой или другим оборудованием для сбора персональных данных независимо от их веса. За нарушение правил предусмотрены крупные штрафы, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Как зарегистрировать дрон

Шаг 1. Получить декларацию о техническом соответствии

Перед регистрацией необходимо подать декларацию в АО «Авиационная администрация Казахстана». Для этого нужно выбрать форму декларации в зависимости от веса дрона, заполнить ее и отправить через сервис eOtinish.

Шаг 2. Подать заявление

После получения декларации необходимо подать заявление через портал eLicense с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Для дронов весом до 250 граммов, ранее зарегистрированных за рубежом, потребуется свидетельство об исключении из иностранного реестра.

Если дрон весит 250 граммов и более, дополнительно понадобятся:

нотариально заверенный договор купли-продажи или иной документ, подтверждающий право собственности;

нотариально заверенный договор аренды (если дрон арендован);

свидетельство о снятии с учета в другой стране (при наличии).

Рассмотрение заявления занимает до 10 рабочих дней.

Шаг 3. Получить свидетельство и нанести бортовой номер

После регистрации владельцу выдают свидетельство сроком на пять лет (либо на срок действия договора аренды). Затем беспилотнику присваивают бортовой номер, который необходимо нанести до первого полета.

для дронов весом до 1,5 кг номер наносят в трех местах;

для дронов тяжелее 1,5 кг — в пяти местах.

Маркировка должна быть хорошо читаемой и устойчивой к воздействию влаги.

Какие штрафы предусмотрены

За полеты без необходимых разрешений и согласований предусмотрен штраф:

для физических лиц — 43 250 тенге ;

; для должностных лиц — 86 500 тенге.

Если дрон не зарегистрирован:

физическому лицу грозит штраф 173 000 тенге ;

; юридическому лицу — 432 500 тенге.

Ответственность предусмотрена статьями 563 и 569 КоАП Республики Казахстан.

Какие полеты не требуют разрешения

Для личной фото- и видеосъемки действует так называемая «открытая» категория полетов. В этом случае специальное разрешение не требуется, однако необходимо соблюдать ряд правил:

летать только днем;

держать дрон в пределах прямой видимости;

не выполнять полеты над густонаселенными районами;

не летать в запретных и ограниченных зонах;

соблюдать расстояние не менее 8 километров от аэропортов и аэродромов;

не превышать высоту 50 метров в контролируемом воздушном пространстве и 200 метров — в неконтролируемом;

не приближаться ближе чем на 100 метров к людям, транспорту, зданиям и сооружениям;

держаться не менее чем в 150 метрах от мест массового скопления людей и транспорта.

Когда потребуется специальное разрешение

Если полет не соответствует условиям «открытой» категории, он относится к «специфической» категории. В этом случае потребуется соответствующее разрешение, например, для полетов над густонаселенными районами, выполнения авиационных работ или при наличии сертификата оператора беспилотных авиационных систем.

Где запрещено запускать дроны

По информации Министерства обороны, беспилотникам запрещено летать над объектами, находящимися под государственной охраной. К ним относятся здания центральных госорганов, судов, КНБ, Службы государственной охраны, Национального банка, дипломатических представительств, воинских частей, объектов атомной и космической инфраструктуры, а также других стратегически важных объектов.

Кроме того, маршруты полетов должны проходить не ближе 8 километров от аэропортов и аэродромов.

Можно ли летать ночью

Ночные полеты разрешены только в рамках «специфической» категории. Для этого оператор должен получить разрешение, использовать специальное оборудование для полетов в темное время суток, иметь светотехническое оснащение и заранее провести оценку района полета.

Также владельцам рекомендуется учитывать ограничения производителя дрона по скорости ветра, осадкам и температуре воздуха, поскольку они зависят от конкретной модели беспилотника.