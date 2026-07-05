Как зарегистрировать дрон в Казахстане: пошаговая инструкция и какие штрафы грозят нарушителям

В Казахстане владельцы беспилотников обязаны регистрировать дроны весом более 250 граммов, а также любые аппараты с камерой или другим оборудованием для сбора персональных данных независимо от их веса. За нарушение правил предусмотрены крупные штрафы, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Шаг 1. Получить декларацию о техническом соответствии
Перед регистрацией необходимо подать декларацию в АО «Авиационная администрация Казахстана». Для этого нужно выбрать форму декларации в зависимости от веса дрона, заполнить ее и отправить через сервис eOtinish.
Шаг 2. Подать заявление
После получения декларации необходимо подать заявление через портал eLicense с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП).
Для дронов весом до 250 граммов, ранее зарегистрированных за рубежом, потребуется свидетельство об исключении из иностранного реестра.
Если дрон весит 250 граммов и более, дополнительно понадобятся:
Рассмотрение заявления занимает до 10 рабочих дней.
Шаг 3. Получить свидетельство и нанести бортовой номер
После регистрации владельцу выдают свидетельство сроком на пять лет (либо на срок действия договора аренды). Затем беспилотнику присваивают бортовой номер, который необходимо нанести до первого полета.
Маркировка должна быть хорошо читаемой и устойчивой к воздействию влаги.
За полеты без необходимых разрешений и согласований предусмотрен штраф:
Если дрон не зарегистрирован:
Ответственность предусмотрена статьями 563 и 569 КоАП Республики Казахстан.
Для личной фото- и видеосъемки действует так называемая «открытая» категория полетов. В этом случае специальное разрешение не требуется, однако необходимо соблюдать ряд правил:
Если полет не соответствует условиям «открытой» категории, он относится к «специфической» категории. В этом случае потребуется соответствующее разрешение, например, для полетов над густонаселенными районами, выполнения авиационных работ или при наличии сертификата оператора беспилотных авиационных систем.
По информации Министерства обороны, беспилотникам запрещено летать над объектами, находящимися под государственной охраной. К ним относятся здания центральных госорганов, судов, КНБ, Службы государственной охраны, Национального банка, дипломатических представительств, воинских частей, объектов атомной и космической инфраструктуры, а также других стратегически важных объектов.
Кроме того, маршруты полетов должны проходить не ближе 8 километров от аэропортов и аэродромов.
Ночные полеты разрешены только в рамках «специфической» категории. Для этого оператор должен получить разрешение, использовать специальное оборудование для полетов в темное время суток, иметь светотехническое оснащение и заранее провести оценку района полета.
Также владельцам рекомендуется учитывать ограничения производителя дрона по скорости ветра, осадкам и температуре воздуха, поскольку они зависят от конкретной модели беспилотника.
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