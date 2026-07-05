Главную республиканскую мечеть Казахстана переименовали в «Нұрсұлтан мешіті»

Главной республиканской мечети в Астане официально присвоено наименование «Нұрсұлтан мешіті». Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Казахстана (ДУМК), передает Lada.kz со ссылкой на сайт Muftyat.kz .

Фото ДУМК

В ДУМК отметили, что Главная республиканская мечеть является духовным центром не только столицы, но и всей мусульманской общины Казахстана.

- Духовное управление мусульман Казахстана сообщает, что Главной республиканской мечети присвоено наименование «Нұрсұлтан мешіті». В связи с этим данное наименование вводится в официальное использование, — говорится в сообщении.

По информации управления, под новым названием мечеть продолжит выполнять свою духовную миссию, способствуя укреплению единства народа, продвижению мира и согласия, распространению ценностей добра и милосердия, а также поддержке добрых начинаний, основанных на вере и нравственности.