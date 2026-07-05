Казахстан представил международным экспертам систему реагирования на землетрясения и другие ЧС

Казахстан представил международным партнерам опыт подготовки системы здравоохранения к чрезвычайным ситуациям на Министерской конференции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая прошла в Стамбуле. Министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала о мерах по развитию экстренной медицины, санитарной авиации и медицины катастроф в стране, передает Lada.kz со ссылкой на Телеграм-канал Министерства здравоохранения РК.

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Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова приняла участие в Министерской конференции Всемирной организации здравоохранения по вопросам управления чрезвычайными ситуациями при землетрясениях, прошедшей в Стамбуле.

Выступая на форуме, глава Минздрава отметила, что около 40% территории Казахстана находится в сейсмоопасной зоне. В связи с этим в стране последовательно укрепляют систему медицинского реагирования на чрезвычайные ситуации, совершенствуют инфраструктуру, готовят специалистов и развивают межведомственное взаимодействие.

Ключевую роль в системе экстренной помощи играет Национальный координационный центр экстренной медицины, который объединяет многопрофильную больницу, службу санитарной авиации и координирует работу 20 региональных станций скорой помощи. Ежедневно в стране дежурят около 1 600 бригад скорой медицинской помощи, а на опасных участках автодорог работают 41 трассовый медико-спасательный пункт.

Особое внимание уделяется развитию мобильных медицинских формирований. Центр медицины катастроф располагает современными полевыми госпиталями, способными автономно работать до 14 суток и оказывать помощь до 200 пострадавшим в сутки.

Кроме того, в 2025 году в Казахстане утвержден Национальный план обеспечения готовности и реагирования на угрозы общественному здоровью на 2025–2029 годы. Документ предусматривает проведение регулярных межведомственных учений, развитие лабораторной базы, цифровой инфраструктуры и укрепление международного сотрудничества.

По итогам конференции казахстанская делегация провела двусторонние встречи с представителями Европейского регионального бюро ВОЗ и Министерства здравоохранения Турции. Стороны договорились расширить сотрудничество в подготовке специалистов экстренной медицины, развитии служб медицины катастроф и обмене современными технологиями.