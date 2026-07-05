Появилась информация о задержании и.о. акима Атырау

В Атырау сообщается о задержани исполняющего обязанности акима города Тилека Махуова. Об этом информирует журналист Михаил Козачков, передает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал Kazachkov offside .

фото с Тelegram-канала Kazachkov offside

По имеющимся данным, 49-летний чиновник, ранее занимавший должность заместителя акима города и возглавлявший управление строительства, подозревается в получении 100 млн тенге от компании, заинтересованной в корректировке проекта капитального ремонта канализационных сетей Атырау. Предположительно, деньги были переданы через посредника, выполнявшего на объекте субподрядные работы.

По информации источника, в материалах уголовного дела также фигурирует руководство ТОО «Сапа Құрылыс 2007», одной из крупных компаний, работающих в сфере водного хозяйства. В прошлом году предприятие перечислило в бюджет более 2,5 млрд тенге налогов.

Расследование ведут Служба по противодействию коррупции департамента Комитета национальной безопасности по Атырауской области совместно с прокуратурой региона.

Официальных комментариев от правоохранительных органов и других участников дела на момент публикации не поступало.