МЧС предупредило казахстанцев о сезоне активности змей

В теплое время года змеи становятся более активными и могут появляться на приусадебных участках, в хозяйственных постройках и дачных массивах, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК, передает Lada.kz .

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В МЧС порекомендовали казахстанцам при обнаружении пресмыкающегося не приближаться к нему, не пытаться самостоятельно поймать или уничтожить змею.

- Отойдите на безопасное расстояние, не допускайте к опасному месту детей и домашних животных и сообщите о происшествии по номеру 112, - сообщили в МЧС РК.

Поводом для напоминания стало участившееся количество случаев обнаружения змей в общественных местах. Так, МЧС спасло жителей от незваного гостя в частном доме Алматинской области.

Сотрудники МЧС выехали на вызов после сообщения о змее, обнаруженной на территории частного дома в дачном массиве «Питомник» села Болек Алматинской области.

После поступления сигнала на пульт 112 спасатели оперативно прибыли на место, обследовали территорию и с помощью специального инструмента — «змеелова» — безопасно поймали пресмыкающееся.

Змею вывезли за пределы населенного пункта и выпустили в естественную среду обитания, где она не представляет опасности для людей.