Сооснователь «Ирины Кайратовны» Азамат Марклен вошел в список кандидатов в депутаты Курултая от Respublica

Партия Respublica утвердила список кандидатов в депутаты Курултая. В него вошел предприниматель, медиапродюсер и сооснователь творческой группы «Ирина Кайратовна» Азамат Марклен, сообщает Lada.kz со ссылкой на NewTimes.kz .

Фото: пресс-служба партии "Республика"

Решение было принято на V внеочередном съезде партии, который проходит в Астане. В список также включены председатель партии, депутат мажилиса Айдарбек Ходжаназаров и сопредседатель Respublica, управляющий партнер Alibekov Media Group Бейбит Алибеков.

Выступая на съезде, Марклен заявил, что креативная индустрия может стать одной из новых точек роста экономики Казахстана.

По его словам, партия планирует уделить внимание поддержке IT-специалистов, музыкантов, дизайнеров, архитекторов и основателей стартапов. В предвыборную программу Respublica включены инициативы по развитию креативного бизнеса, освобождению экспортной выручки от налогов, поддержке молодежного предпринимательства и расширению механизмов льготного финансирования.

Также Марклен отметил, что вклад в развитие страны вносят не только политики, но и предприниматели, инженеры и представители творческих профессий.

В V внеочередном съезде Respublica приняли участие руководство партии, члены центрального и региональных советов, председатели филиалов, депутаты, а также активисты сообществ Respublica Jastary и Re.Women.