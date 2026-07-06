Штормовое предупреждение объявили почти по всему Казахстану на 6 июля

«Казгидромет» распространил штормовое предупреждение на 6 июля. В Астане и во всех 17 областях Казахстана прогнозируются опасные погодные явления: грозы, сильные дожди, град, шквалистый ветер, туман, экстремальная жара до +40°C, а также сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность в ряде регионов, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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В области Улытау ночью на севере, востоке и в центре прогнозируются дождь и гроза, днем на севере и востоке возможны сильный дождь, гроза и град. Скорость ветра местами достигнет 15 м/с. В центральной части региона сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ночью ожидаются дождь и гроза, также сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ночью на западе, севере и востоке пройдут небольшие дожди с грозами. Днем осадки усилятся: на севере, востоке и юго-западе возможны сильный дождь и град. Ветер усилится до 15–20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе — чрезвычайная. В Караганде ночью ожидаются небольшой дождь и гроза, днем — дождь, гроза и местами град.

В Актюбинской области днем прогнозируется сильная жара до +35…+38 °C. В Актобе температура воздуха достигнет +35 °C.

В Атырауской области утром и днем на западе возможны дождь и гроза, ветер усилится до 15–20 м/с. Дневная температура составит +35…+38 °C. Высокая пожарная опасность сохраняется на западе региона, чрезвычайная — на юге. В Атырау ожидается жара до +35…+37 °C.

В Алматинской области днем на юге и в горных районах пройдут кратковременные дожди с грозами, ветер усилится до 15–20 м/с. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Аналогичные погодные условия ожидаются в горах Иле Алатау.

В Астане временами ожидаются дождь и гроза, днем возможен град. Скорость ветра составит 15–18 м/с.

В области Жетысу днем в горных районах прогнозируются кратковременные дожди и грозы. На востоке ветер усилится до 15–20 м/с. На севере, востоке и юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области днем на севере, юге и востоке ожидаются дождь и гроза, ветер до 15–20 м/с. Также прогнозируется сильная жара до +35…+36 °C. В Уральске днем возможны дождь и гроза.

В Кызылординской области чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в центральной части региона, высокая — на востоке. В Кызылорде также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью на западе, севере и востоке пройдут дожди с грозами, на севере, востоке и в горных районах местами ожидаются сильные осадки. Днем прогнозируются дождь, гроза, град и шквалистый ветер. На севере ночью возможен туман. Скорость ветра достигнет 15–20 м/с, порывы — до 23 м/с. Высокая пожарная опасность сохраняется на западе, юго-западе и юго-востоке области, чрезвычайная — на северо-западе и в центре. В Усть-Каменогорске ожидаются дождь, гроза, град и ветер до 15–18 м/с. Кроме того, в горах Казахстанского Алтая сохраняется угроза формирования селевых потоков из-за ожидаемых сильных дождей.

В области Абай ночью на западе, севере и в центре прогнозируются дождь и гроза, днем — дождь, гроза, град и шквал. На севере ночью возможен туман. Ветер усилится до 15–20 м/с, порывы — до 25 м/с. На западе, севере и юго-востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидаются дождь, гроза, град и усиление ветра.

В Туркестанской области днем в горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Скорость ветра составит 15–20 м/с. Высокая пожарная опасность сохраняется по всей области, на западе и севере — чрезвычайная. В Туркестане также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области днем на западе, севере и востоке ожидаются небольшой дождь, гроза и град. Ночью и утром в северных и восточных районах возможен туман.

В Жамбылской области днем в горных районах прогнозируются кратковременные дожди и грозы, ветер усилится до 15–20 м/с. Высокая пожарная опасность сохраняется на западе и севере области, чрезвычайная — на северо-востоке.

В Павлодарской области ночью на западе, юге и востоке ожидаются дождь и гроза. Днем на западе и юге возможны сильный дождь, град и шквал. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер усилится до 15–20 м/с. На юго-востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре прогнозируются дождь, гроза и град.

В Мангистауской области ночью и утром на западе и севере возможен туман. Днем ветер усилится до 15–18 м/с, температура воздуха достигнет +38…+40 °C. В Актау ночью и утром также ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области на севере, востоке и юге прогнозируются дождь и гроза. Ночью и утром на западе, севере и юге местами ожидается туман. В Петропавловске туман возможен в ночные и утренние часы.

В Акмолинской области ночью на севере, востоке и юге пройдут дождь и гроза, днем ожидаются дождь, гроза, местами сильный дождь, град и шквал. Ночью и утром возможен туман. Скорость ветра достигнет 15–20 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау утром и днем ожидаются дождь и гроза, ночью и утром — туман.