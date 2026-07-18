Франция и Англия сыграют за бронзовые медали ЧМ-2026: где и когда смотреть матч в Казахстане

В ночь на 19 июля сборные Франции и Англии встретятся в матче за третье место чемпионата мира по футболу 2026 года, а казахстанские болельщики смогут посмотреть игру в прямом эфире, передает Lada.kz со ссылкой на Sports.kz .

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В ночь с 18 на 19 июля состоится матч за третье место чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Франции и Англии.

Игра пройдет в Майами-Гарденс. Стартовый свисток прозвучит в 02:00 часов по казахстанскому времени. Прямую трансляцию матча для зрителей в Казахстане покажут телеканалы «Qazaqstan» и «Qazsport».

Обе команды подошли к встрече после поражений в полуфинальной стадии турнира.

Сборная Франции уступила Испании со счетом 0:2. В составе испанской команды отличились Микель Оярсабаль, реализовавший пенальти на 22-й минуте, и Педро Порро, забивший на 58-й минуте.

Англия, в свою очередь, не смогла выйти в финал, проиграв Аргентине со счетом 1:2. Англичане открыли счет благодаря голу Энтони Гордона на 55-й минуте, однако в концовке встречи аргентинцы сумели переломить ход игры. Победу своей команде принесли точные удары Энцо Фернандеса на 85-й минуте и Лаутаро Мартинеса на 90+2-й минуте.

Теперь Франция и Англия поборются за бронзовые медали мирового первенства.