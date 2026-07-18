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18.07.2026, 11:02

Государственные сервисы Казахстана временно перестанут работать: когда ждать ограничений

Новости Казахстана 0 2 285

В Казахстане в ночь с 18 на 19 июля пройдут плановые технические работы, из-за которых пользователи могут столкнуться с временной недоступностью государственных цифровых сервисов, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: © Sputnik / Тимур Батыршин
Фото: © Sputnik / Тимур Батыршин

В Казахстане временно ограничат доступ к ряду государственных электронных сервисов. О проведении плановых технических работ 18 июля сообщило АО «Национальные информационные технологии» (НИТ).

Как пояснили в компании, специалисты регулярно проводят работы по модернизации цифровой инфраструктуры, чтобы повысить стабильность, удобство и эффективность работы государственных сервисов.

В связи с этим с 21:00 18 июля до 08:00 19 июля 2026 года возможна временная недоступность проектов, сопровождаемых АО «Национальные информационные технологии».

Пользователям рекомендуют заранее выполнить все необходимые операции, чтобы избежать возможных неудобств в период проведения технических работ.

В пресс-службе АО «НИТ» поблагодарили казахстанцев за понимание и принесли извинения за возможные временные неудобства.

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