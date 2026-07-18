Ручная кладь «потяжелела» на 5 килограммов: FlyArystan проверяет весы после жалобы пассажира

FlyArystan начала техническую проверку весов в аэропорту Астаны после того, как пассажир сообщил о почти пятикилограммовом расхождении при повторном взвешивании одной и той же ручной клади, передает Lada.kz со ссылкой на Exclusive.kz .

Фото: Pixabay

Пассажир заявил о разнице почти в 5 килограммов

Необычная ситуация произошла в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане. Один из пассажиров сообщил о значительном расхождении результатов при взвешивании своей ручной клади перед вылетом.

О произошедшем пользователь под ником jakentus рассказал в социальной сети Threads. По его словам, перед посадкой он решил проверить вес сумки на стойке регистрации Air Astana. Весы показали 7,1 килограмма, что соответствует норме ручной клади, установленной авиакомпанией FlyArystan.

И что удивительно наша ручная кладь весила на весах flyarystan уже 12 кг. Нам сказали оплатить 11.000 тг. Мы попросили поменять весы и другие весы уже показали 7.1 кг, - написал пользователь соцсети.

По словам автора публикации, после просьбы заменить весы сумку повторно взвесили на другом устройстве, которое вновь показало 7,1 килограмма.

Реакция пользователей

Публикация быстро распространилась в социальных сетях и вызвала активное обсуждение. Многие пользователи задались вопросом, сколько пассажиров могли оплатить дополнительный багаж, не став оспаривать результаты первоначального взвешивания.

Что ответили в FlyArystan

Представители FlyArystan прокомментировали ситуацию в комментариях под публикацией.

В авиакомпании сообщили, что по итогам внутренней проверки весы, установленные у выхода на посадку, имеют действующий сертификат поверки.

В настоящее время оборудование направлено на техническую проверку и временно выведено из эксплуатации, - заявил перевозчик.

Что советуют пассажирам

Пользователи в комментариях также напомнили, что весы, используемые при расчетах с потребителями, подлежат обязательной периодической поверке.

По их словам, если у пассажира возникают сомнения в правильности результатов взвешивания, он вправе попросить сотрудников предъявить сертификат поверки. Кроме того, рекомендуется сверить номер документа с номером, указанным на пломбе или идентификационной наклейке, размещенной непосредственно на весах.

История вновь привлекла внимание к процедуре контроля веса ручной клади перед посадкой и напомнила пассажирам о возможности проверить корректность работы оборудования в случае спорных ситуаций.