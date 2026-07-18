Статистика удивила: в Казахстане стало на тысячи курильщиков меньше

За год доля курящих взрослых в Казахстане снизилась с 17,5% до 15,1%, свидетельствуют результаты ежегодного обследования Бюро национальной статистики, передает Lada.kz со ссылкой на Exclusive.kz .

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Курильщиков в стране стало меньше

В Казахстане зафиксировано одно из наиболее заметных за последние годы снижений уровня распространенности табакокурения. Согласно данным ежегодного обследования Бюро национальной статистики, доля взрослых жителей страны, употребляющих табачную продукцию, за год сократилась с 17,5% до 15,1%.

Исследование проводилось в январе 2026 года. В нем приняли участие 12 тысяч домохозяйств из всех регионов Казахстана. Полученные результаты свидетельствуют о сохранении тенденции к уменьшению числа курильщиков.

По подсчетам специалистов, по сравнению с прошлым годом от употребления табака отказался примерно каждый седьмой курильщик.

Где курят чаще

Опрос показал, что жители сельской местности употребляют табачную продукцию чаще, чем горожане.

Так, в сельской местности курят 17,8% взрослых жителей, тогда как в городах этот показатель составляет 14,0%.

Мужчины курят значительно чаще женщин

Статистика также демонстрирует существенную разницу между мужчинами и женщинами.

Среди мужчин курит почти каждый третий – 30,5%. Среди женщин этот показатель значительно ниже – 4,9%, то есть менее одной из двадцати.

Какие табачные изделия выбирают казахстанцы

Несмотря на рост популярности альтернативных никотиновых продуктов, основную долю рынка по-прежнему занимают традиционные сигареты.

Их выбирают 98,6% потребителей табака. На системы нагревания табака, включая IQOS и GLO, приходится 0,9%. Электронные сигареты используют 0,4% потребителей, а другие виды табачной продукции – 0,1%.

Табак продолжает употреблять почти каждый шестой взрослый

Несмотря на положительную динамику, проблема табакокурения остается актуальной. По данным Бюро национальной статистики, почти каждый шестой взрослый житель Казахстана по-прежнему употребляет табачную продукцию.