18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
469.83
536.83
5.97
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
18.07.2026, 15:28

Статистика удивила: в Казахстане стало на тысячи курильщиков меньше

Новости Казахстана 0 2 012

За год доля курящих взрослых в Казахстане снизилась с 17,5% до 15,1%, свидетельствуют результаты ежегодного обследования Бюро национальной статистики, передает Lada.kz со ссылкой на Exclusive.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Курильщиков в стране стало меньше

В Казахстане зафиксировано одно из наиболее заметных за последние годы снижений уровня распространенности табакокурения. Согласно данным ежегодного обследования Бюро национальной статистики, доля взрослых жителей страны, употребляющих табачную продукцию, за год сократилась с 17,5% до 15,1%.

Исследование проводилось в январе 2026 года. В нем приняли участие 12 тысяч домохозяйств из всех регионов Казахстана. Полученные результаты свидетельствуют о сохранении тенденции к уменьшению числа курильщиков.

По подсчетам специалистов, по сравнению с прошлым годом от употребления табака отказался примерно каждый седьмой курильщик.

Где курят чаще

Опрос показал, что жители сельской местности употребляют табачную продукцию чаще, чем горожане.

Так, в сельской местности курят 17,8% взрослых жителей, тогда как в городах этот показатель составляет 14,0%.

Мужчины курят значительно чаще женщин

Статистика также демонстрирует существенную разницу между мужчинами и женщинами.

Среди мужчин курит почти каждый третий – 30,5%. Среди женщин этот показатель значительно ниже – 4,9%, то есть менее одной из двадцати.

Какие табачные изделия выбирают казахстанцы

Несмотря на рост популярности альтернативных никотиновых продуктов, основную долю рынка по-прежнему занимают традиционные сигареты.

Их выбирают 98,6% потребителей табака. На системы нагревания табака, включая IQOS и GLO, приходится 0,9%. Электронные сигареты используют 0,4% потребителей, а другие виды табачной продукции – 0,1%.

Табак продолжает употреблять почти каждый шестой взрослый

Несмотря на положительную динамику, проблема табакокурения остается актуальной. По данным Бюро национальной статистики, почти каждый шестой взрослый житель Казахстана по-прежнему употребляет табачную продукцию.

3
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь