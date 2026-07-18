Хотела хайпа, получила протокол: казахстанку наказали за видео на пешеходном переходе

В Павлодаре девушку привлекли к административной ответственности после того, как она сняла видео для социальных сетей прямо на пешеходном переходе, нарушив Правила дорожного движения, передает Lada.kz .

Фото: кадры из видео, предоставленного департаментом полиции Павлодарской области

Опасный ролик заметили во время мониторинга соцсетей

В Павлодаре сотрудники полиции выявили нарушение в ходе мониторинга социальной сети Instagram. Как сообщили в департаменте полиции Павлодарской области, инцидент произошел 16 июля в районе аэропорта Павлодара.

По данным ведомства, девушка записала видеоролик, находясь на пешеходном переходе, а затем опубликовала его в своем аккаунте. После обнаружения публикации полицейские установили личность нарушительницы и составили в отношении нее административный протокол за нарушение Правил дорожного движения.

Ради съемки разложила вещи на «зебре»

На опубликованных кадрах девушка повторяла популярный в социальных сетях тренд со сменой образа. Для съемки она разложила одежду и обувь прямо на пешеходном переходе, а сама находилась на «зебре» босиком, позируя перед камерой.

В полиции подчеркнули, что подобные действия могут представлять угрозу как для самих участников съемки, так и для других участников дорожного движения.

В полиции напомнили об ответственности

В департаменте отметили, что подобные ролики не являются безобидным развлечением. По информации правоохранителей, съемка подобных видео на проезжей части способна создать аварийную ситуацию и поставить под угрозу жизнь и здоровье людей.

Полицейские также напомнили, что безопасность на дорогах зависит от соблюдения Правил дорожного движения всеми участниками. За нарушения ПДД и общественного порядка законодательством Республики Казахстан предусмотрена административная ответственность.

Кроме того, в ведомстве призвали пользователей социальных сетей отказаться от участия в опасных интернет-челленджах и не рисковать жизнью ради популярности в интернете.