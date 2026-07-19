«Кринж», «делулу» и «скуф»: 40 слов, без которых казахстанцам не понять современных подростков

Молодежный сленг стремительно меняется под влиянием социальных сетей, игр и мемов, поэтому знание популярных выражений помогает лучше понимать подростков и ориентироваться в современной интернет-культуре, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Современный молодежный сленг развивается с невероятной скоростью. Новые выражения появляются благодаря TikTok, мемам, компьютерным играм и стриминговым платформам. Одни слова становятся популярными лишь на несколько недель, а другие надолго входят в повседневную речь.
Чтобы помочь разобраться в актуальных выражениях, был составлен словарь самых распространенных слов, которыми сегодня активно пользуются подростки и молодые люди.
Многие современные слова помогают кратко и точно передать эмоции или отношение к происходящему.
Кринж – чувство сильной неловкости или стыда за чьи-либо действия.
Имба (от англ. imbalance) – нечто выдающееся, практически идеальное.
Вайб – атмосфера, настроение или энергетика человека, места либо события.
Рил (от англ. real) – «реально», «действительно».
Жиза – жизненная ситуация, знакомая многим.
База – очевидная истина, с которой сложно поспорить.
Рофл (от англ. ROFL) – шутка, ирония или повод для смеха.
Тильт – эмоциональное выгорание, раздражение или апатия после неудач.
ФОМО (от англ. FOMO) – страх пропустить важное событие или тренд.
Айсик (от англ. ick) – внезапная потеря симпатии к человеку из-за его привычки или поведения.
В молодежной среде распространены и слова, которыми описывают разные типы людей.
Сигма – независимый и уверенный в себе человек, предпочитающий идти своим путем.
Делулу (от англ. delusional) – человек, живущий в мире иллюзий и фантазий.
Скуф – ироничное обозначение мужчины среднего возраста, который перестал следить за собой и придерживается консервативных взглядов.
Альтушка – девушка с ярко выраженным неформальным стилем.
Нормис – человек, не увлекающийся интернет-культурами и трендами.
NPC (от англ. non-player character) – человек, который действует шаблонно и редко проявляет инициативу.
Пикми (от англ. pick me) – девушка, стремящаяся выделиться ради одобрения мужчин.
Мейн-карактер (от англ. main character) – человек, ведущий себя так, будто весь мир вращается вокруг него.
Абьюзер – человек, применяющий психологическое, физическое или финансовое насилие.
Токсик – тот, кто постоянно критикует окружающих и создает негативную атмосферу.
Многие современные термины пришли в молодежную речь из психологии и зарубежного интернет-сообщества.
Краш – объект сильной симпатии или тайной влюбленности.
Шипперить – представлять двух людей или персонажей романтической парой.
Шип – желаемая фанатами романтическая пара.
Гостинг – прекращение общения без каких-либо объяснений.
Газлайтинг – психологическая манипуляция, заставляющая человека сомневаться в собственной памяти или восприятии.
Софт-лонч – намеки на отношения в социальных сетях без раскрытия личности партнера.
Ред флаг (Red Flag) – тревожный сигнал в поведении человека.
Грин флаг (Green Flag) – признак здоровых и надежных отношений.
Ряд популярных слов связан с поведением пользователей в интернете и социальных сетях.
Аура – условный уровень авторитета или привлекательности человека.
Слей (от англ. slay) – сделать что-либо безупречно или выглядеть эффектно.
Флексить – демонстрировать свои достижения, внешний вид или достаток.
Пруф – доказательство или подтверждение информации.
Лут – ценная добыча или полезная находка.
Скам – мошенничество или обман в интернете.
Форсить – активно продвигать определенную тему или идею.
Хайп – искусственно созданный ажиотаж вокруг события или человека.
Гоу – предложение начать что-либо («давай», «погнали»).
Прайм-эра (или прайм) – лучший период в жизни или карьере человека.
Канселить – публично бойкотировать человека или бренд.
POV (Point of View) – формат контента, показывающий происходящее от первого лица.
Некоторые популярные несколько лет назад выражения сегодня звучат уже не так актуально. Среди них:
Изи – легко.
Кек и лол – смех.
Агриться – злиться.
Сорян – извини.
Топчик – отлично.
Зашквар – позор.
Ор – громкий смех.
Ламповый – уютный, душевный.
Чиллить – отдыхать.
Эксперты отмечают, что современный сленг нельзя воспринимать как «испорченный язык». Это особый способ общения, сформировавшийся под влиянием англицизмов, интернет-культуры, мемов и игровой индустрии.
Знание подобных выражений помогает лучше понимать представителей молодого поколения, а также ориентироваться в современных медиа, маркетинге и цифровой среде, где подобные слова нередко становятся частью профессиональной коммуникации.
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