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18.07.2026, 19:16

«Кринж», «делулу» и «скуф»: 40 слов, без которых казахстанцам не понять современных подростков

Новости Казахстана 0 1 858

Молодежный сленг стремительно меняется под влиянием социальных сетей, игр и мемов, поэтому знание популярных выражений помогает лучше понимать подростков и ориентироваться в современной интернет-культуре, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Откуда появляются новые слова

Современный молодежный сленг развивается с невероятной скоростью. Новые выражения появляются благодаря TikTok, мемам, компьютерным играм и стриминговым платформам. Одни слова становятся популярными лишь на несколько недель, а другие надолго входят в повседневную речь.

Чтобы помочь разобраться в актуальных выражениях, был составлен словарь самых распространенных слов, которыми сегодня активно пользуются подростки и молодые люди.

Как молодежь описывает эмоции и впечатления

Многие современные слова помогают кратко и точно передать эмоции или отношение к происходящему.

  • Кринж – чувство сильной неловкости или стыда за чьи-либо действия.

  • Имба (от англ. imbalance) – нечто выдающееся, практически идеальное.

  • Вайб – атмосфера, настроение или энергетика человека, места либо события.

  • Рил (от англ. real) – «реально», «действительно».

  • Жиза – жизненная ситуация, знакомая многим.

  • База – очевидная истина, с которой сложно поспорить.

  • Рофл (от англ. ROFL) – шутка, ирония или повод для смеха.

  • Тильт – эмоциональное выгорание, раздражение или апатия после неудач.

  • ФОМО (от англ. FOMO) – страх пропустить важное событие или тренд.

  • Айсик (от англ. ick) – внезапная потеря симпатии к человеку из-за его привычки или поведения.

Популярные типажи и ярлыки

В молодежной среде распространены и слова, которыми описывают разные типы людей.

  • Сигма – независимый и уверенный в себе человек, предпочитающий идти своим путем.

  • Делулу (от англ. delusional) – человек, живущий в мире иллюзий и фантазий.

  • Скуф – ироничное обозначение мужчины среднего возраста, который перестал следить за собой и придерживается консервативных взглядов.

  • Альтушка – девушка с ярко выраженным неформальным стилем.

  • Нормис – человек, не увлекающийся интернет-культурами и трендами.

  • NPC (от англ. non-player character) – человек, который действует шаблонно и редко проявляет инициативу.

  • Пикми (от англ. pick me) – девушка, стремящаяся выделиться ради одобрения мужчин.

  • Мейн-карактер (от англ. main character) – человек, ведущий себя так, будто весь мир вращается вокруг него.

  • Абьюзер – человек, применяющий психологическое, физическое или финансовое насилие.

  • Токсик – тот, кто постоянно критикует окружающих и создает негативную атмосферу.

Слова о любви, отношениях и общении

Многие современные термины пришли в молодежную речь из психологии и зарубежного интернет-сообщества.

  • Краш – объект сильной симпатии или тайной влюбленности.

  • Шипперить – представлять двух людей или персонажей романтической парой.

  • Шип – желаемая фанатами романтическая пара.

  • Гостинг – прекращение общения без каких-либо объяснений.

  • Газлайтинг – психологическая манипуляция, заставляющая человека сомневаться в собственной памяти или восприятии.

  • Софт-лонч – намеки на отношения в социальных сетях без раскрытия личности партнера.

  • Ред флаг (Red Flag) – тревожный сигнал в поведении человека.

  • Грин флаг (Green Flag) – признак здоровых и надежных отношений.

Интернет и цифровая культура

Ряд популярных слов связан с поведением пользователей в интернете и социальных сетях.

  • Аура – условный уровень авторитета или привлекательности человека.

  • Слей (от англ. slay) – сделать что-либо безупречно или выглядеть эффектно.

  • Флексить – демонстрировать свои достижения, внешний вид или достаток.

  • Пруф – доказательство или подтверждение информации.

  • Лут – ценная добыча или полезная находка.

  • Скам – мошенничество или обман в интернете.

  • Форсить – активно продвигать определенную тему или идею.

  • Хайп – искусственно созданный ажиотаж вокруг события или человека.

  • Гоу – предложение начать что-либо («давай», «погнали»).

  • Прайм-эра (или прайм) – лучший период в жизни или карьере человека.

  • Канселить – публично бойкотировать человека или бренд.

  • POV (Point of View) – формат контента, показывающий происходящее от первого лица.

Какие слова постепенно выходят из употребления

Некоторые популярные несколько лет назад выражения сегодня звучат уже не так актуально. Среди них:

  • Изи – легко.

  • Кек и лол – смех.

  • Агриться – злиться.

  • Сорян – извини.

  • Топчик – отлично.

  • Зашквар – позор.

  • Ор – громкий смех.

  • Ламповый – уютный, душевный.

  • Чиллить – отдыхать.

Почему важно понимать молодежный сленг

Эксперты отмечают, что современный сленг нельзя воспринимать как «испорченный язык». Это особый способ общения, сформировавшийся под влиянием англицизмов, интернет-культуры, мемов и игровой индустрии.

Знание подобных выражений помогает лучше понимать представителей молодого поколения, а также ориентироваться в современных медиа, маркетинге и цифровой среде, где подобные слова нередко становятся частью профессиональной коммуникации.

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