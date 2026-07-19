В Турции арестовали подозреваемого по делу о сексуальном насилии над гражданкой Казахстана

В турецкой Аланье суд арестовал 24-летнего гражданина Сирии, которого подозревают в совершении сексуального насилия в отношении 35-летней гражданки Казахстана, передает Lada.kz со ссылкой на турецкое агентство DHA .

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Инцидент произошел в одном из отелей Аланьи

В турецкой Аланье правоохранительные органы задержали и арестовали 24-летнего гражданина Сирии, подозреваемого в совершении сексуального насилия в отношении гражданки Казахстана. Об этом сообщает ИА NewTimes.kz со ссылкой на турецкое агентство DHA.

По данным следствия, происшествие произошло в ночь на 16 июля в районе Гюллерпынары. По предварительной информации, 35-летняя гражданка Казахстана познакомилась с мужчиной на улице Баров. Позже они вместе отправились в один из отелей, расположенных на улице Сахире Тюзюн.

Женщина обратилась в экстренные службы

Как сообщают местные СМИ, спустя некоторое время мужчина покинул гостиницу. После этого женщина позвонила в экстренную службу 112 и сообщила, что подверглась сексуальному насилию.

Кроме того, заявительница утверждает, что подозреваемый похитил ее мобильный телефон.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу

Сотрудники полиции Аланьи оперативно установили местонахождение мужчины и задержали его на прибрежной дороге.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, где допросили с участием переводчика. После завершения процессуальных действий его передали в суд.

Суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде ареста. В настоящее время он содержится в исправительном учреждении закрытого типа в Аланье.

Следствие продолжается

По информации турецких СМИ, мужчине предъявлены обвинения в сексуальном насилии. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.