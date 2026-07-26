Как казахстанцы будут отдыхать до конца 2026 года

До конца 2026 года казахстанцев ждут дополнительные выходные только в октябре и декабре, тогда как август и сентябрь пройдут без праздничных дней, передает Lada.kz .

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Август и сентябрь пройдут без дополнительных выходных

После июльских праздников казахстанцев ожидает продолжительный период без дополнительных выходных. В августе праздничных дней не предусмотрено.

Традиционно в конце августа в стране отмечается День Конституции, однако в 2026 году этот праздник был перенесен на март. Поэтому в августе дополнительных дней отдыха не будет.

В сентябре также не запланировано государственных праздников, а значит, жители Казахстана будут отдыхать только по субботам и воскресеньям.

Когда отдыхать в октябре

В октябре казахстанцы отметят День Республики. В 2026 году праздник приходится на воскресенье, 25 октября, поэтому в соответствии с законодательством выходной день переносится на понедельник, 26 октября.

Таким образом, жителей страны ожидают три выходных дня подряд.

Сколько выходных будет в ноябре

Ноябрь станет одним из самых насыщенных рабочими днями месяцев. Дополнительных праздничных выходных в этот период не предусмотрено.

В течение месяца казахстанцы будут отдыхать только по субботам и воскресеньям – всего 8 выходных дней.

Какие выходные ждут в декабре

В декабре дополнительный выходной выпадет на 16 декабря (среда), когда в Казахстане отмечается День Независимости.

При этом последние дни года останутся рабочими. В 2026 году 30 и 31 декабря приходятся на среду и четверг, поэтому выходить на работу придется вплоть до новогодних праздников.