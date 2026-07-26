В Туркестанской области двухлетний ребенок погиб, упав в уличный туалет

В Тюлькубасском районе Туркестанской области двухлетний ребенок погиб после падения в уличный туалет глубиной около 2,5 метра. По факту трагедии выясняются все обстоятельства, передает Lada.kz со ссылкой на Ulysmedia.kz .

Иллюстративное фото: pixabay.com

Трагедия произошла в Тюлькубасском районе

В Туркестанской области произошел несчастный случай, в результате которого погиб двухлетний ребенок. По информации источника, трагедия случилась 22 июля в Тюлькубасском районе.

По предварительным данным, малыш остался без присмотра взрослых и упал в уличный туалет глубиной около 2,5 метра.

На место прибыли экстренные службы

После поступления сообщения к месту происшествия были направлены сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям, бригада скорой медицинской помощи, полицейские, представители местных исполнительных органов и лесного хозяйства.

Спасатели извлекли ребенка из уличного туалета, однако спасти его не удалось — мальчик скончался.

Обстоятельства происшествия устанавливаются

В настоящее время компетентные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии. По итогам разбирательства будет дана правовая оценка случившемуся.