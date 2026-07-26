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26.07.2026, 11:46

Налоговики требуют повысить зарплаты: бизнес в Казахстане получает массовые уведомления

Новости Казахстана 0 3 511

Предприниматели Казахстана начали получать уведомления от налоговых органов с требованием объяснить уровень зарплат сотрудников или довести их до медианных значений, однако эксперты считают такую практику незаконной, передает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Налоговые органы начали рассылать уведомления

Предприниматели в Казахстане массово получают уведомления от налоговых органов, в которых им предлагают объяснить размер заработной платы сотрудников либо повысить ее до медианных значений по соответствующим профессиям. Новая практика уже вызвала широкое обсуждение среди бухгалтеров, налоговых консультантов и представителей бизнеса.

Одной из первых на такие уведомления обратила внимание эксперт по налогам и бухгалтерии Ульвия Касумова. По ее словам, в письмах указано, что, по данным налоговых органов, зарплаты работников компании значительно ниже медианного уровня по соответствующим профессиям.

Предпринимателям предлагают до 28 июля предоставить пояснения либо привести уровень оплаты труда в соответствие с фактически выплачиваемой заработной платой. В уведомлениях также содержится напоминание об административной ответственности.

Эксперты указали на спорную методику

По мнению Ульвии Касумовой, используемый подход вызывает множество вопросов. Она отметила, что в одной организации могут одновременно работать начинающий бухгалтер с невысокой зарплатой и опытный специалист с многолетним стажем, получающий доход в миллионы тенге.

Кроме того, остается неясным, каким образом налоговые органы сопоставляют уровень оплаты труда небольших индивидуальных предпринимателей, где работают около 30 человек, со средними показателями отрасли, в которую входят и крупные холдинги.

Эксперт считает, что такая методика не учитывает квалификацию работников, их опыт и специфику конкретного бизнеса. В результате предприниматели оказываются перед непростым выбором: повышать зарплаты менее опытным сотрудникам либо снижать доходы высококвалифицированных специалистов, чтобы приблизиться к медианным показателям.

Ассоциация налоговых консультантов назвала требования незаконными

За разъяснениями издание обратилось к председателю правления Казахстанской ассоциации налоговых консультантов Сакену Карину. Он подтвердил, что подобные уведомления действительно направляются предпринимателям, однако считает такую практику незаконной.

По его словам, налоговые органы вправе контролировать правильность исчисления налогов и других обязательных платежей в бюджет, но не имеют полномочий вмешиваться в вопросы формирования заработной платы.

Никогда налоговый орган не имеет права влиять на объект налогообложения. Он не может вмешиваться в дела предпринимателя и говорить, что у вас занижена сумма заработной платы и вы должны увеличить заработную плату. Это является нарушением Предпринимательского кодекса, статья восемнадцатая которого указывает на недопустимость незаконного вмешательства государства в дела субъектов предпринимательства. А это что ни на есть факт вмешательства именно государства в дела субъекта предпринимательства. Фактически за такие действия у нас есть административная и уголовная ответственность в определенных случаях. Если указанные факты имеют массовый характер, можно обратиться в органы прокуратуры для того, чтобы они приняли меры прокурорского реагирования в отношении налоговых органов, - сказал он.

Когда вопросы к зарплатам действительно могут возникнуть

По словам Сакена Карина, иная ситуация складывается в случаях, когда работодатель скрывает реальный размер заработной платы: например, если в трудовом договоре указана одна сумма, а фактически сотрудник получает значительно больше.

Однако подобные нарушения требуют доказательств, а их выявление относится к компетенции инспекции труда и министерства труда, а не налоговых органов.

Медианная зарплата не может быть универсальным ориентиром

Эксперты также обращают внимание, что отклонение зарплаты конкретной компании от медианного уровня является естественным явлением.

Размер оплаты труда зависит от сферы деятельности предприятия, уровня квалификации работников, специфики производства и многих других факторов. Поэтому медианная заработная плата отражает лишь усредненный показатель по отрасли и не может использоваться как обязательный ориентир для всех работодателей.

По мнению специалистов, налоговые органы должны контролировать корректность уплаты налогов с фактически выплаченных доходов, а не влиять на уровень заработной платы работников.

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