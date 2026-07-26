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26.07.2026, 14:10

В минтруда объяснили, что произойдет с пенсионными накоплениями казахстанцев в 2027 году

Новости Казахстана 0 1 946

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана разъяснило, что с 2027 года изменится механизм одной из компенсационных выплат по пенсионным накоплениям, однако государственная гарантия сохранности обязательных пенсионных взносов продолжит действовать в полном объеме, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: pixabay.com
Иллюстративное фото: pixabay.com

Государственная гарантия сохранится

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана сообщило, что государственная гарантия сохранности обязательных пенсионных взносов не отменяется и продолжит действовать в полном объеме.

При этом с 2027 года будет изменен механизм одной из предусмотренных законодательством компенсационных выплат. В ведомстве пояснили, что изменения связаны с дальнейшим развитием накопительной пенсионной системы и расширением возможностей граждан самостоятельно управлять своими пенсионными накоплениями.

Почему меняется механизм компенсации

На первоначальном этапе функционирования накопительной пенсионной системы инвестиционное управление пенсионными активами осуществлялось исключительно государством, которое принимало инвестиционные решения и несло ответственность за результаты управления. В этих условиях был предусмотрен механизм компенсации разницы между инвестиционным доходом и уровнем инфляции, - говорится в публикации на официальном сайте министерства.

Сегодня законодательство предоставляет гражданам право передавать до 100 процентов своих пенсионных накоплений управляющим инвестиционным портфелем (УИП). Ранее этот показатель составлял до 50 процентов.

Граждане получили больше возможностей для выбора

По информации минтруда, расширение возможностей означает, что вкладчики самостоятельно принимают решения о выборе управляющей компании, инвестиционной стратегии и допустимого уровня инвестиционного риска.

В связи с этим совершенствуется механизм функционирования накопительной пенсионной системы с учетом возросшей роли самих граждан в управлении своими пенсионными активами.

Как будут защищены пенсионные накопления

В министерстве подчеркнули, что защита пенсионных накоплений по-прежнему обеспечивается действующим законодательством.

Национальный банк продолжает управлять пенсионными активами. Согласно стратегическому плану Нацбанка на 2024-2028 годы, одной из ключевых целей остается обеспечение доходности пенсионных активов выше уровня инфляции в долгосрочной перспективе.

Кроме того, законодательство устанавливает требования к финансовой устойчивости управляющих инвестиционным портфелем, достаточности их собственного капитала и профессиональному опыту.

Если в предусмотренных законом случаях управляющая компания не сможет обеспечить минимальный уровень доходности, она будет обязана компенсировать соответствующую разницу за счет собственных средств.

Что подчеркивают в Минтруда

В министерстве труда и социальной защиты населения отметили, что предстоящие изменения направлены на дальнейшее совершенствование системы управления пенсионными накоплениями, расширение возможностей выбора для граждан и повышение ответственности профессиональных участников рынка.

При этом в ведомстве особо подчеркнули, что все предусмотренные законодательством государственные гарантии в отношении пенсионных накоплений сохраняются.

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