В Алматы многотонный грузовик влетел в бетонное ограждение: момент аварии попал на видео

Многотонный грузовик за считанные секунды превратился в неуправляемую машину. Момент ДТП в Алматы попал в объективы камер видеонаблюдения, передает Lada.kz со ссылкой на департамента полиции южной столицы.

Иллюстративное фото: Polisia.kz

Как сообщается, авария произошла в Ауэзовском районе на улице Саина, под путепроводом проспекта Абая.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Shacman, следуя в северном направлении, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на бетонное ограждение.

Удар оказался настолько сильным, что кабина получила серьезные механические повреждения.

К счастью, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, - сообщили правоохранители.

По факту аварии сотрудники полиции оформили административный материал.

Стражи порядка напоминают водителям: при управлении транспортом необходимо строго соблюдать скоростной режим, учитывать дорожную обстановку и не терять концентрацию за рулем.