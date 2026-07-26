Матчи КПЛ могут перенести из-за выборов депутатов Курултая

Матчи 23-го тура чемпионата Казахстана по футболу, которые должны пройти 23 августа, могут перенести на начало ноября в связи с проведением выборов депутатов Курултая, передает Lada.kz со ссылкой на Aman Vibe .

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23-й тур КПЛ могут перенести

Матчи 23-го тура чемпионата Казахстана по футболу, запланированные на 23 августа, могут состояться в начале ноября.

По имеющейся информации, возможный перенос связан с проведением выборов депутатов Курултая, назначенных на 23 августа.

Источник отмечает, что изменения могут коснуться всего 23-го тура Казахстанской Премьер-лиги. Официальное решение по этому вопросу ожидается в ближайшее время.

Кто лидирует в чемпионате

На момент публикации первое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана занимает шымкентский «Ордабасы», в активе которого 43 очка.

На второй строчке располагается алматинский «Кайрат», уступающий лидеру один балл. Третье место занимает «Актобе».