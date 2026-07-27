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26.07.2026, 19:30

Казахстанец впервые в истории завоевал медаль чемпионата мира U23 по академической гребле

Новости Казахстана 0 1 465

Казахстанский гребец Артём Матусевич стал бронзовым призером чемпионата мира по академической гребле среди спортсменов до 23 лет, впервые в истории страны поднявшись на пьедестал мирового первенства в этой возрастной категории, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz»

Фото Национальной федерации гребных видов спорта Казахстана
Фото Национальной федерации гребных видов спорта Казахстана

Историческая медаль для Казахстана

Казахстанский спортсмен Артём Матусевич завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по академической гребле среди спортсменов до 23 лет, который проходит в немецком Дуйсбурге. Эта награда стала первой в истории Казахстана на мировых первенствах U23 по академической гребле.

Матусевич стал третьим в финале соревнований среди мужчин в одиночке легкого веса.

Кто стал победителем

Золотую медаль чемпионата выиграл Жоао Велосо из Португалии. Серебряным призером стал представитель Греции Ангелос Афанасиадис Каудис.

В Национальной федерации гребных видов спорта отметили, что бронза Артёма Матусевича является историческим достижением для казахстанской академической гребли, поскольку ранее отечественные спортсмены не поднимались на пьедестал чемпионатов мира среди гребцов до 23 лет.

Путь к пьедесталу

На пути к исторической награде Артём Матусевич успешно преодолел квалификационный этап и полуфинал. В обоих заездах казахстанский спортсмен финишировал вторым, что обеспечило ему выход в решающий финал.

Стоит отметить, что в 2025 году Матусевич также показал высокий результат на взрослом чемпионате мира в Шанхае, где занял девятое место, войдя в десятку сильнейших гребцов мира.

Более 600 участников из 49 стран

В чемпионате мира по академической гребле среди спортсменов до 23 лет, который проходит в Дуйсбурге, принимают участие более 600 атлетов из 49 стран. Сборную Казахстана на турнире представляют пять спортсменов.

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