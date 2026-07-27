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27.07.2026, 13:48

В Минтруда ответили, обязаны ли казахстанцы работать в экстремальную жару

Новости Казахстана 0 1 697

В условиях экстремальной жары работодатели в Казахстане могут перевести сотрудников на дистанционный формат работы. В Министерстве труда и социальной защиты населения разъяснили, в каких случаях это возможно и какие гарантии предусмотрены для работников, сообщает Lada.kz. 

Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)
Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)

Работодатели могут перевести сотрудников на удаленку

В Министерстве труда и социальной защиты населения сообщили, что в период экстремальной жары работодатели вправе по собственному решению организовать работу сотрудников в дистанционном формате. Такой вариант также может быть предложен самими работниками.

В ведомстве напомнили, что согласно пункту 2 статьи 138 Трудового кодекса Казахстана дистанционная или комбинированная дистанционная работа может быть установлена как по инициативе работодателя, так и по инициативе работника — при условии достижения соглашения между сторонами.

При этом для сотрудников, работающих удаленно, сохраняется фиксированный учет рабочего времени. Особенности контроля рабочего процесса определяются трудовым договором либо внутренними актами работодателя. В течение рабочего дня сотрудник обязан оставаться на связи с работодателем и быть доступным для выполнения своих обязанностей.

Какие гарантии предусмотрены для работников на жаре

В министерстве отдельно подчеркнули, что законодательство предусматривает дополнительные меры защиты для людей, которые трудятся на открытом воздухе или в условиях повышенной температуры.

В соответствии с пунктом 2 статьи 82 Трудового кодекса работникам, занятым на открытом воздухе в жаркое или холодное время года, в неотапливаемых помещениях, а также на погрузочно-разгрузочных работах, должны предоставляться специальные перерывы для охлаждения или обогрева и отдыха. Эти перерывы включаются в рабочее время и оплачиваются на общих основаниях.

Кроме того, работодатель обязан оборудовать специальные помещения, где сотрудники смогут отдохнуть, охладиться или согреться в зависимости от погодных условий.

Таким образом, перевод на удаленную работу во время экстремальной жары не является обязательной мерой, однако может быть введен по взаимному согласию работника и работодателя. Для тех, чья деятельность связана с работой на открытом воздухе, Трудовой кодекс предусматривает обязательные меры по защите здоровья и безопасности.

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