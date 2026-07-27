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27.07.2026, 14:14

Казахстанцы массово скупают наличную валюту: спрос на евро взлетел в 23 раза

Новости Казахстана 0 1 699

В июне 2026 года жители Казахстана значительно увеличили покупку наличной иностранной валюты в обменных пунктах. Наиболее впечатляющий рост показал евро, спрос на который по сравнению с прошлым годом увеличился более чем в 23 раза. При этом население продолжает активно избавляться от российских рублей, сообщает Lada.kz. 

Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)
Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)

Казахстанцы почти вдвое увеличили покупку долларов

По данным Национального банка, в июне казахстанцы приобрели в обменных пунктах наличные доллары США на сумму 126,5 млрд тенге. По сравнению с маем объем покупок вырос на 61,2 млрд тенге, или 93,7%.

В годовом выражении спрос также увеличился — на 17,1 млрд тенге, или 15,6%. Для сравнения, в июне прошлого года объем покупки американской валюты составлял 109,4 млрд тенге.

Вместе с тем по итогам первого полугодия ситуация остается иной. За январь–июнь 2026 года казахстанцы приобрели долларов на 686,6 млрд тенге, что на 20,5 млрд тенге (или 2,9%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Казахстанцы продолжают избавляться от российских рублей

В отличие от доллара и евро интерес к российской валюте остается низким. В июне обменные пункты приобрели у населения рублей на 17,5 млрд тенге, что на 41,7% меньше, чем месяцем ранее, когда этот показатель составлял 30 млрд тенге.

По сравнению с июнем 2025 года объем сданных рублей сократился еще сильнее — на 23 млрд тенге, или 56,8%. Год назад обменники купили у населения российской валюты на 40,5 млрд тенге.

За первые шесть месяцев текущего года обменные пункты приобрели рублей на 84,2 млрд тенге, что на 63,7 млрд тенге, или 43,1%, меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Статистика Нацбанка показывает, что тенденция к продаже российской валюты населением сохраняется уже длительное время. Начиная с декабря 2024 года и на протяжении большей части 2025 года, а также в январе 2026 года казахстанцы преимущественно сдавали рубли в обменные пункты.

Спрос на евро вырос более чем в 23 раза

Наиболее стремительный рост зафиксирован на рынке европейской валюты.

В июне жители страны купили в обменниках евро на 25,7 млрд тенге, тогда как в мае объем составлял 11,6 млрд тенге. За месяц спрос увеличился более чем в два раза.

Однако самым показательным оказался годовой рост. По сравнению с июнем 2025 года объем покупки евро вырос на 24,6 млрд тенге, что превышает прошлогодний показатель более чем в 23 раза.

Покупки фунтов выросли, а интерес к юаню снизился

Спрос на британский фунт стерлингов также заметно увеличился. В июне казахстанцы приобрели наличной британской валюты на 308,3 млн тенге, что почти втрое превышает майский показатель.

Тем не менее в годовом выражении покупки фунтов сократились на 38,1%. Для сравнения, в июне прошлого года объем операций составлял 498 млн тенге.

В то же время интерес к китайскому юаню несколько снизился. В июне население купило юаней на 76,9 млн тенге, тогда как месяцем ранее объем достигал 86,9 млн тенге. Снижение составило 11,5%.

При этом год назад наблюдалась противоположная ситуация — тогда уже обменные пункты покупали юани у населения, а объем таких операций составлял 16,6 млн тенге.

Таким образом, июньская статистика Национального банка свидетельствует об изменении предпочтений казахстанцев на наличном валютном рынке. На фоне резко возросшего интереса к доллару, евро и фунту жители страны продолжают сокращать запасы российских рублей, тогда как спрос на китайскую валюту остается сравнительно невысоким.

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