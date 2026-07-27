За две банки пива казахстанка отдала 173 тысячи тенге

В Жезказгане предпринимательницу привлекли к административной ответственности за продажу двух банок пива покупателю, не достигшему 21 года. Суд назначил штраф в размере 173 тысяч тенге и на месяц приостановил действие лицензии на реализацию алкогольной продукции, сообщает Lada.kz.

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Две банки пива обернулись для казахстанки штрафом в 173 тысячи тенге

В специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Жезказгана рассмотрели дело в отношении индивидуального предпринимателя, продавшего алкоголь лицу младше установленного законом возраста. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале судов области Ұлытау.

Алкоголь продали покупателю младше 21 года

Как установил суд, около 22:30 в одном из магазинов Жезказгана женщиной были проданы две банки (бутылки) пива молодому человеку, которому еще не исполнился 21 год.

После выявления нарушения сотрудники уполномоченных органов составили в отношении предпринимателя административный протокол по части 1 статьи 200 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Суд назначил штраф и приостановил лицензию

При рассмотрении дела суд пришел к выводу, что в действиях предпринимательницы содержатся признаки административного правонарушения.

При назначении наказания были учтены признание вины и раскаяние женщины как смягчающие обстоятельства. Отягчающих факторов суд не установил.

По итогам рассмотрения дела предпринимательницу признали виновной. Ей назначен административный штраф в размере 173 тысяч тенге, а действие лицензии на реализацию алкогольной продукции приостановлено на один месяц.