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27.07.2026, 16:12

В Минэнерго сообщили о возобновлении приема нефти на КТК

Новости Казахстана 0 717

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил прием нефти после временной приостановки. На морском терминале уже ведется загрузка двух танкеров, что позволит нефтедобывающим компаниям продолжить экспорт сырья, сообщает Lada.kz. 

Фото: Kazinform
Фото: Kazinform

На терминале снова загружают танкеры

Каспийский трубопроводный консорциум возобновил прием нефти. Об этом сообщила официальный представитель Министерства энергетики Казахстана Асель Серикпаева.

По ее словам, в настоящее время на двух выносных причальных устройствах морского терминала КТК осуществляется погрузка танкеров SEAMAJESTY и MILOS. Оба судна принимают нефть, добытую компанией «Тенгизшевройл».

Экспорт нефти восстановлен

В Министерстве энергетики отметили, что возобновление приема нефти позволит нефтедобывающим компаниям продолжить поставки сырья в трубопроводную систему КТК и восстановить экспортные операции через морской терминал в порту Новороссийск.

Таким образом, после временной паузы поставки казахстанской нефти на внешний рынок вновь осуществляются в штатном режиме.

Работа продолжается с соблюдением мер безопасности

Как подчеркнула Асель Серикпаева, дальнейшая работа морского терминала будет проводиться с учетом текущей оперативной обстановки и всех необходимых требований безопасности.

В Минэнерго заверили, что выполнение погрузочных операций осуществляется под постоянным контролем, а решения о дальнейшей эксплуатации терминала принимаются с учетом действующих мер по обеспечению безопасной работы объектов инфраструктуры.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Договорились Киевом? Или опять на свой страх и риск.?
27.07.2026, 13:57
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