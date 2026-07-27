В Минэнерго сообщили о возобновлении приема нефти на КТК

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил прием нефти после временной приостановки. На морском терминале уже ведется загрузка двух танкеров, что позволит нефтедобывающим компаниям продолжить экспорт сырья, сообщает Lada.kz.
Каспийский трубопроводный консорциум возобновил прием нефти. Об этом сообщила официальный представитель Министерства энергетики Казахстана Асель Серикпаева.
По ее словам, в настоящее время на двух выносных причальных устройствах морского терминала КТК осуществляется погрузка танкеров SEAMAJESTY и MILOS. Оба судна принимают нефть, добытую компанией «Тенгизшевройл».
В Министерстве энергетики отметили, что возобновление приема нефти позволит нефтедобывающим компаниям продолжить поставки сырья в трубопроводную систему КТК и восстановить экспортные операции через морской терминал в порту Новороссийск.
Таким образом, после временной паузы поставки казахстанской нефти на внешний рынок вновь осуществляются в штатном режиме.
Как подчеркнула Асель Серикпаева, дальнейшая работа морского терминала будет проводиться с учетом текущей оперативной обстановки и всех необходимых требований безопасности.
В Минэнерго заверили, что выполнение погрузочных операций осуществляется под постоянным контролем, а решения о дальнейшей эксплуатации терминала принимаются с учетом действующих мер по обеспечению безопасной работы объектов инфраструктуры.
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