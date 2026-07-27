Казахстан решил разобраться с рогами сайгаков: что изменится для покупателей

Казахстан утвердил новый порядок реализации дериватов сайгака. Продажа рогов животных будет проходить только через электронный конкурс с соблюдением международных требований, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

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Что изменится при продаже рогов сайгака

Министр экологии и природных ресурсов Казахстана приказом от 22 июля 2026 года утвердил новые Правила реализации дериватов сайгака.

Согласно документу, к дериватам относятся непосредственно рога сайгака, а также продукция, изготовленная из них или полученная из их производных.

Новые правила начнут действовать с 4 августа 2026 года. Реализация будет проводиться исключительно в форме электронного конкурса.

Решение о продаже будет принимать уполномоченный государственный орган. Он же определит:

стоимость реализуемых дериватов;

объем продажи;

состав конкурсной комиссии.

После получения соответствующего решения продавец обязан в течение 10 календарных дней разместить информацию о предстоящей реализации на веб-портале реестра государственного имущества.

Продажа будет проходить не реже одного раза в квартал

Согласно утвержденным правилам, реализация дериватов сайгака будет проводиться на основании решения уполномоченного органа не менее одного раза в квартал.

При этом все процедуры должны соответствовать требованиям международной Конвенции CITES, которая регулирует торговлю видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Для организации торгов создадут специальную комиссию из пяти человек.

В подготовку конкурса войдут:

сбор информации о выставляемых лотах;

определение сроков проведения торгов;

публикация объявления;

прием гарантийных взносов;

регистрация участников;

подготовка договора купли-продажи.

Какие сведения будут публиковать о каждом лоте

До размещения объявления продавец обязан внести в базу данных реестра государственного имущества подробную информацию о каждом лоте.

В ней должны содержаться:

сведения о реализуемых дериватах;

место их хранения;

данные балансодержателя, включая адрес, телефон и электронную почту;

не менее пяти фотографий каждого лота.

Объявление о проведении конкурса будет размещаться на казахском, русском и английском языках.

В нем должны быть указаны:

дата и время торгов;

название конкурса;

стартовая цена;

размер гарантийного взноса;

банковские реквизиты организатора;

условия участия;

требования к претендентам;

сроки подачи заявок;

контактные данные продавца и организатора.

Кто сможет участвовать в торгах

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на веб-портале реестра государственного имущества.

Участники должны предоставить:

БИН;

полное название юридического лица;

данные руководителя;

банковские реквизиты для возврата гарантийного взноса;

контактную информацию.

Заявка подписывается электронной цифровой подписью и должна включать согласие с условиями конкурса, ценовое предложение и документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям.

Покупателям придется подтвердить право на работу с дериватами

К участию в торгах будут допускаться организации, которые смогут подтвердить законность дальнейшего использования рогов сайгака.

В частности, участники должны предоставить:

документы о регистрации юридического лица;

разрешения или лицензии на производство лекарственных средств либо фармацевтической продукции с использованием дериватов сайгака;

действующие сертификаты GMP и GDP;

документы, подтверждающие право на импорт, хранение, переработку и использование продукции.

Кроме того, участники должны письменно подтвердить обязательства:

не продавать рога сайгака на территории Казахстана;

самостоятельно получать необходимые документы для экспорта;

оплачивать расходы, связанные с вывозом продукции;

предоставлять уполномоченному органу информацию о дальнейшей реализации третьим лицам;

вносить сведения о движении дериватов в систему цифровой прослеживаемости страны участника.

Иностранные компании дополнительно должны предоставить нотариально заверенные копии учредительных документов с переводом на казахский и (или) русский языки.

Для участия потребуется гарантийный взнос

Перед подачей заявки участник обязан внести гарантийный взнос в размере 15% от стоимости дериватов, указанной в объявлении о проведении конкурса.

После автоматической проверки система направит уведомление о принятии заявки либо об отказе с указанием причины.

Затем конкурсная комиссия рассмотрит документы и определит участников, которые будут допущены к торгам.

Победителем станет участник с самой высокой ставкой

Вскрытие заявок будет проводиться автоматически в дату и время, указанные в объявлении.

Допущенные участники получат доступ к аукционному залу не позднее чем за час до начала конкурса.

Победителем признают того, кто предложит наиболее высокую цену за дериваты сайгака.

Результаты продажи каждого лота оформят специальным протоколом, который продавец и победитель подпишут с помощью электронной цифровой подписи.

Договор купли-продажи будет заключаться в электронном виде через портал реестра либо в письменной форме в течение 10 календарных дней после завершения конкурса.

Новые правила вступят в силу 4 августа 2026 года.