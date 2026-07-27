Казахстан решил разобраться с рогами сайгаков: что изменится для покупателей

Казахстан утвердил новый порядок реализации дериватов сайгака. Продажа рогов животных будет проходить только через электронный конкурс с соблюдением международных требований, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Министр экологии и природных ресурсов Казахстана приказом от 22 июля 2026 года утвердил новые Правила реализации дериватов сайгака.
Согласно документу, к дериватам относятся непосредственно рога сайгака, а также продукция, изготовленная из них или полученная из их производных.
Новые правила начнут действовать с 4 августа 2026 года. Реализация будет проводиться исключительно в форме электронного конкурса.
Решение о продаже будет принимать уполномоченный государственный орган. Он же определит:
После получения соответствующего решения продавец обязан в течение 10 календарных дней разместить информацию о предстоящей реализации на веб-портале реестра государственного имущества.
Согласно утвержденным правилам, реализация дериватов сайгака будет проводиться на основании решения уполномоченного органа не менее одного раза в квартал.
При этом все процедуры должны соответствовать требованиям международной Конвенции CITES, которая регулирует торговлю видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
Для организации торгов создадут специальную комиссию из пяти человек.
В подготовку конкурса войдут:
До размещения объявления продавец обязан внести в базу данных реестра государственного имущества подробную информацию о каждом лоте.
В ней должны содержаться:
Объявление о проведении конкурса будет размещаться на казахском, русском и английском языках.
В нем должны быть указаны:
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на веб-портале реестра государственного имущества.
Участники должны предоставить:
Заявка подписывается электронной цифровой подписью и должна включать согласие с условиями конкурса, ценовое предложение и документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям.
К участию в торгах будут допускаться организации, которые смогут подтвердить законность дальнейшего использования рогов сайгака.
В частности, участники должны предоставить:
Кроме того, участники должны письменно подтвердить обязательства:
Иностранные компании дополнительно должны предоставить нотариально заверенные копии учредительных документов с переводом на казахский и (или) русский языки.
Перед подачей заявки участник обязан внести гарантийный взнос в размере 15% от стоимости дериватов, указанной в объявлении о проведении конкурса.
После автоматической проверки система направит уведомление о принятии заявки либо об отказе с указанием причины.
Затем конкурсная комиссия рассмотрит документы и определит участников, которые будут допущены к торгам.
Вскрытие заявок будет проводиться автоматически в дату и время, указанные в объявлении.
Допущенные участники получат доступ к аукционному залу не позднее чем за час до начала конкурса.
Победителем признают того, кто предложит наиболее высокую цену за дериваты сайгака.
Результаты продажи каждого лота оформят специальным протоколом, который продавец и победитель подпишут с помощью электронной цифровой подписи.
Договор купли-продажи будет заключаться в электронном виде через портал реестра либо в письменной форме в течение 10 календарных дней после завершения конкурса.
Новые правила вступят в силу 4 августа 2026 года.
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