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27.07.2026, 17:19

Казахстан решил разобраться с рогами сайгаков: что изменится для покупателей

Новости Казахстана 0 1 360

Казахстан утвердил новый порядок реализации дериватов сайгака. Продажа рогов животных будет проходить только через электронный конкурс с соблюдением международных требований, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Что изменится при продаже рогов сайгака

Министр экологии и природных ресурсов Казахстана приказом от 22 июля 2026 года утвердил новые Правила реализации дериватов сайгака.

Согласно документу, к дериватам относятся непосредственно рога сайгака, а также продукция, изготовленная из них или полученная из их производных.

Новые правила начнут действовать с 4 августа 2026 года. Реализация будет проводиться исключительно в форме электронного конкурса.

Решение о продаже будет принимать уполномоченный государственный орган. Он же определит:

  • стоимость реализуемых дериватов;
  • объем продажи;
  • состав конкурсной комиссии.

После получения соответствующего решения продавец обязан в течение 10 календарных дней разместить информацию о предстоящей реализации на веб-портале реестра государственного имущества.

Продажа будет проходить не реже одного раза в квартал

Согласно утвержденным правилам, реализация дериватов сайгака будет проводиться на основании решения уполномоченного органа не менее одного раза в квартал.

При этом все процедуры должны соответствовать требованиям международной Конвенции CITES, которая регулирует торговлю видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Для организации торгов создадут специальную комиссию из пяти человек.

В подготовку конкурса войдут:

  • сбор информации о выставляемых лотах;
  • определение сроков проведения торгов;
  • публикация объявления;
  • прием гарантийных взносов;
  • регистрация участников;
  • подготовка договора купли-продажи.

Какие сведения будут публиковать о каждом лоте

До размещения объявления продавец обязан внести в базу данных реестра государственного имущества подробную информацию о каждом лоте.

В ней должны содержаться:

  • сведения о реализуемых дериватах;
  • место их хранения;
  • данные балансодержателя, включая адрес, телефон и электронную почту;
  • не менее пяти фотографий каждого лота.

Объявление о проведении конкурса будет размещаться на казахском, русском и английском языках.

В нем должны быть указаны:

  • дата и время торгов;
  • название конкурса;
  • стартовая цена;
  • размер гарантийного взноса;
  • банковские реквизиты организатора;
  • условия участия;
  • требования к претендентам;
  • сроки подачи заявок;
  • контактные данные продавца и организатора.

Кто сможет участвовать в торгах

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на веб-портале реестра государственного имущества.

Участники должны предоставить:

  • БИН;
  • полное название юридического лица;
  • данные руководителя;
  • банковские реквизиты для возврата гарантийного взноса;
  • контактную информацию.

Заявка подписывается электронной цифровой подписью и должна включать согласие с условиями конкурса, ценовое предложение и документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям.

Покупателям придется подтвердить право на работу с дериватами

К участию в торгах будут допускаться организации, которые смогут подтвердить законность дальнейшего использования рогов сайгака.

В частности, участники должны предоставить:

  • документы о регистрации юридического лица;
  • разрешения или лицензии на производство лекарственных средств либо фармацевтической продукции с использованием дериватов сайгака;
  • действующие сертификаты GMP и GDP;
  • документы, подтверждающие право на импорт, хранение, переработку и использование продукции.

Кроме того, участники должны письменно подтвердить обязательства:

  • не продавать рога сайгака на территории Казахстана;
  • самостоятельно получать необходимые документы для экспорта;
  • оплачивать расходы, связанные с вывозом продукции;
  • предоставлять уполномоченному органу информацию о дальнейшей реализации третьим лицам;
  • вносить сведения о движении дериватов в систему цифровой прослеживаемости страны участника.

Иностранные компании дополнительно должны предоставить нотариально заверенные копии учредительных документов с переводом на казахский и (или) русский языки.

Для участия потребуется гарантийный взнос

Перед подачей заявки участник обязан внести гарантийный взнос в размере 15% от стоимости дериватов, указанной в объявлении о проведении конкурса.

После автоматической проверки система направит уведомление о принятии заявки либо об отказе с указанием причины.

Затем конкурсная комиссия рассмотрит документы и определит участников, которые будут допущены к торгам.

Победителем станет участник с самой высокой ставкой

Вскрытие заявок будет проводиться автоматически в дату и время, указанные в объявлении.

Допущенные участники получат доступ к аукционному залу не позднее чем за час до начала конкурса.

Победителем признают того, кто предложит наиболее высокую цену за дериваты сайгака.

Результаты продажи каждого лота оформят специальным протоколом, который продавец и победитель подпишут с помощью электронной цифровой подписи.

Договор купли-продажи будет заключаться в электронном виде через портал реестра либо в письменной форме в течение 10 календарных дней после завершения конкурса.

Новые правила вступят в силу 4 августа 2026 года.

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