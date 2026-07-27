Жара превращает Казахстан в пороховую бочку: где риск пожаров стал максимальным

Во вторник, 28 июля, сразу в 16 регионах Казахстана ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Еще в восьми регионах прогнозируется высокий риск возникновения природных пожаров, сообщает Lada.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет» .

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Сразу 16 регионов окажутся в зоне максимального риска

По прогнозу синоптиков, 28 июля наиболее сложная пожароопасная обстановка ожидается в Кызылординской, Жамбылской и Атырауской областях. Чрезвычайная пожарная опасность также прогнозируется в Туркестанской области, а также в отдельных районах области Жетысу, Карагандинской области, области Улытау, Акмолинской, области Абай, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Костанайской, Актюбинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областей.

Специалисты предупреждают, что в таких условиях даже небольшой источник огня может привести к быстрому распространению природного пожара.

Еще восемь регионов находятся в зоне высокой пожарной опасности

Высокий уровень пожарной опасности прогнозируется на отдельных территориях Жамбылской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей.

В этих регионах также сохраняется повышенный риск возникновения степных и лесных пожаров, особенно при сильном ветре и жаркой погоде.

Жителей просят соблюдать меры предосторожности

Спасатели и синоптики призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности: не разводить костры, не сжигать сухую растительность и мусор, не бросать непотушенные окурки и не оставлять источники открытого огня без присмотра.

При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить об этом в экстренные службы, поскольку в условиях чрезвычайной пожарной опасности огонь способен распространяться очень быстро.