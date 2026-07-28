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27.07.2026, 19:47

Казахстанцы задолжали банкам почти 26 триллионов тенге: назван главный город-должник

Новости Казахстана 0 2 172

Кредитная нагрузка казахстанцев продолжает увеличиваться. По состоянию на 1 июля 2026 года общий долг населения перед банками достиг почти 26 трлн тенге, а лидером по объему задолженности остается Алматы, сообщает Lada.kz. 

Фото: Adil Abdrakhmanov / Getty Images
Фото: Adil Abdrakhmanov / Getty Images

Долги населения приблизились к 26 трлн тенге

Казахстанцы продолжают активно пользоваться банковскими займами. По данным Национального банка, только в июне 2026 года финансовые организации выдали населению кредиты на общую сумму 1,85 трлн тенге.

Большая часть новых займов пришлась на потребительские нужды — 1,53 трлн тенге. Еще 262,9 млрд тенге банки выдали по ипотечным программам.

По состоянию на 1 июля 2026 года общий объем задолженности физических лиц перед банками достиг 25,85 трлн тенге. Для сравнения, месяцем ранее этот показатель составлял 25,48 трлн тенге. Таким образом, всего за июнь кредитный портфель населения увеличился почти на 369 млрд тенге.

Практически весь объем задолженности сформирован в национальной валюте, тогда как кредиты в иностранной валюте занимают незначительную долю.

Алматы остается главным кредитным центром страны

Наибольший объем банковской задолженности зафиксирован у жителей Алматы. По данным Нацбанка, на начало июля они были должны банкам 7,638 трлн тенге, что является самым высоким показателем среди всех регионов Казахстана.

На втором месте расположилась Астана, где кредитный портфель населения достиг 4,236 трлн тенге. Замыкает тройку лидеров Шымкент с объемом задолженности 2,05 трлн тенге.

Если говорить об областях, то крупнейшие кредитные портфели сформировались:

  • Карагандинская область — 1,39 трлн тенге;
  • Актюбинская область — 1,01 трлн тенге;
  • Мангистауская область — 861,9 млрд тенге;
  • Жамбылская область — 830,8 млрд тенге.

Самая низкая задолженность населения зарегистрирована в области Улытау204,2 млрд тенге.

При этом разрыв между лидером и аутсайдером остается колоссальным: объем кредитов жителей Алматы превышает показатель области Улытау более чем в 37 раз.

На что чаще всего берут кредиты

Основную часть долгов казахстанцев составляют потребительские кредиты. К началу июля их общий объем достиг 17,32 трлн тенге.

Задолженность по ипотечным займам составила 7,45 трлн тенге, а кредиты на другие цели — около 1,08 трлн тенге.

В Алматы крупнейшую долю кредитного портфеля также формируют потребительские займы — их объем превысил 5,39 трлн тенге. Ипотечная задолженность жителей мегаполиса достигла 1,96 трлн тенге.

В столице ситуация отличается: Астана стала лидером страны по объему ипотечных кредитов. На начало июля жители города были должны по жилищным займам 2,19 трлн тенге, тогда как объем потребительских кредитов составил 1,84 трлн тенге.

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