МВД Казахстана обратилось к подросткам: прекратите делать это в соцсетях

Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к подросткам с напоминанием о правилах цифровой безопасности. В ведомстве призвали отказаться от публикации информации, которая может раскрыть местонахождение или личные данные пользователя, и рассказали, как защититься от мошенников и опасных знакомств в интернете, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz .

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Не публиковать личные данные и геолокацию

Социальные сети давно стали частью повседневной жизни подростков, позволяя общаться, учиться и делиться событиями. Однако чрезмерная открытость в интернете может привести к серьезным рискам.

В МВД напомнили, что не следует размещать в открытом доступе домашний адрес, номер телефона, название школы, расписание занятий и любую другую информацию, которая поможет посторонним определить местонахождение человека.

Особое внимание полицейские уделили публикациям с геолокацией. Подросткам рекомендуют отказаться от размещения фотографий и сторис с отметкой места в режиме реального времени. Такие публикации безопаснее выкладывать уже после того, как человек покинул указанную локацию.

Друзья только из реальной жизни

Еще одна рекомендация касается списка друзей в социальных сетях. В МВД советуют добавлять в контакты только тех людей, с которыми подросток знаком лично.

Кроме того, пользователям рекомендуют ограничить доступ к своим публикациям, настроив параметры приватности аккаунта. Это позволит сделать фотографии, видео и другую информацию доступной только для доверенного круга людей.

Что делать при подозрительном общении

В полиции также предостерегли подростков от передачи незнакомцам личных фотографий, документов и любой конфиденциальной информации.

Если новый собеседник начинает задавать слишком личные вопросы, навязчиво общается, пытается запугать или сообщает сведения о местонахождении подростка, общение необходимо немедленно прекратить.

Подозрительный аккаунт следует заблокировать, а о произошедшем обязательно рассказать родителям, законным представителям или другому взрослому, которому можно доверять.

Безопасность важнее популярности

В завершение в МВД подчеркнули, что количество подписчиков и лайков не должно становиться приоритетом. Ответственное поведение в цифровом пространстве, внимательное отношение к личной информации и соблюдение правил безопасности помогают защитить персональные данные и своевременно предотвратить возможные угрозы.