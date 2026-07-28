Названа работа, которую чаще всего выбирают женщины Казахстана

В Казахстане экономической деятельностью занимаются более 4,5 миллиона женщин. Бюро национальной статистики опубликовало свежие данные о том, в каких отраслях сосредоточено наибольшее число работающих казахстанок и где занятость росла быстрее всего, сообщает Lada.kz.
По данным Бюро национальной статистики, в первом квартале 2026 года численность занятых женщин в Казахстане достигла 4 527 100 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 42 600 человек, или 0,9%.
Из общего числа работающих женщин:
Традиционно больше всего женщин трудятся в сфере образования. Здесь заняты 902 200 человек, что составляет 19,9% от общего количества работающих женщин.
Второе место занимает оптовая и розничная торговля, где работают 877 600 женщин (19,4%).
Замыкает тройку лидеров здравоохранение и социальное обслуживание населения — 426 300 человек, или 9,4%.
Кроме того, значительное число женщин работают:
Наиболее заметный рост числа занятых женщин за последний год зафиксирован сразу в нескольких сферах экономики.
Лидером стали операции с недвижимым имуществом, где численность работников увеличилась на 25,7%.
Также высокий прирост отмечен:
По информации Бюро национальной статистики, наиболее существенный рост занятости женщин по сравнению с прошлым годом наблюдался:
Статистика также показывает, что основная часть занятых женщин проживает и работает в городской местности. В первом квартале 2026 года численность работающих горожанок составила 3 008 500 человек, что значительно превышает показатель сельской местности. Таким образом, именно города остаются главными центрами женской занятости в Казахстане.
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