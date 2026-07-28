Названа работа, которую чаще всего выбирают женщины Казахстана

В Казахстане экономической деятельностью занимаются более 4,5 миллиона женщин. Бюро национальной статистики опубликовало свежие данные о том, в каких отраслях сосредоточено наибольшее число работающих казахстанок и где занятость росла быстрее всего, сообщает Lada.kz.

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Более 4,5 миллиона женщин работают в экономике страны

По данным Бюро национальной статистики, в первом квартале 2026 года численность занятых женщин в Казахстане достигла 4 527 100 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 42 600 человек, или 0,9%.

Из общего числа работающих женщин:

3 602 000 человек (79,6%) являются наемными работниками;

(79,6%) являются наемными работниками; 925 100 человек (20,4%) относятся к категории самостоятельно занятых.

Какие отрасли остаются самыми популярными среди казахстанок

Традиционно больше всего женщин трудятся в сфере образования. Здесь заняты 902 200 человек, что составляет 19,9% от общего количества работающих женщин.

Второе место занимает оптовая и розничная торговля, где работают 877 600 женщин (19,4%).

Замыкает тройку лидеров здравоохранение и социальное обслуживание населения — 426 300 человек, или 9,4%.

Кроме того, значительное число женщин работают:

в промышленности — 388 100 человек (8,6%);

(8,6%); в сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 351 200 человек (7,8%).

Где занятость женщин росла быстрее всего

Наиболее заметный рост числа занятых женщин за последний год зафиксирован сразу в нескольких сферах экономики.

Лидером стали операции с недвижимым имуществом, где численность работников увеличилась на 25,7%.

Также высокий прирост отмечен:

в сфере административного и вспомогательного обслуживания — 21,9% ;

; в транспорте и складировании — 16,2% ;

; в промышленности — 7,6%.

В каких регионах стало больше работающих женщин

По информации Бюро национальной статистики, наиболее существенный рост занятости женщин по сравнению с прошлым годом наблюдался:

в Карагандинской области — на 7,8% ;

— на ; в Актюбинской области — на 6,5% ;

— на ; в Алматы — на 6,3% ;

— на ; в Туркестанской области — на 6,1%.

В городах женщин работает значительно больше

Статистика также показывает, что основная часть занятых женщин проживает и работает в городской местности. В первом квартале 2026 года численность работающих горожанок составила 3 008 500 человек, что значительно превышает показатель сельской местности. Таким образом, именно города остаются главными центрами женской занятости в Казахстане.