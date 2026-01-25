18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.35
590.63
6.62
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
25.01.2026, 14:38

Онкобольные остались без жизненно важных лекарств в Актау

Медицина 0 1 094 Сергей Кораблев

Местная жительница заявила о проблеме с обеспечением онкопациентов препаратами в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи. С декабря в областном онкологическом диспансере перестали выдавать препараты, необходимые пациентам для непрерывного лечения. При этом в аптечных сетях Актау данные лекарства в свободной продаже отсутствуют, сообщает Lada.kz.

Фото Lada.kz
Фото Lada.kz

Как рассказала Татьяна Мядзель, на учёте в областном онкодиспансере состоят сразу два близких ей человека.

По словам женщины, оба пациента получают препараты по онкологическому заболеванию в рамках гарантированного медобслуживания, однако в декабре медикаменты перестали выдавать.

Она уточнила, что последний раз препараты выдавали в конце ноября. Они выдаются на один месяц. На конец января препараты по-прежнему отсутствуют.

Речь идёт о двух лекарствах, которые необходимы для постоянного применения - это «Бикалутамид» и «Золадекс».

Ситуация осложняется тем, что эти препараты невозможно приобрести свободно, и фактически пациенты остаются один на один с проблемой. В онкодиспансере нам сказали: «Ждите, вы не одни такие». Никаких действий и помощи в решении проблемы мы не получили. Причину объяснили тем, что препараты закончились, а поставка задерживается, - рассказала Татьяна.

По словам женщины, она также обратилась в «СК‑Фармация», которая занимается закупом и распределением лекарственных средств по Казахстану. Там ей сообщили, что весь объём заказа в Актау за 2025 год они отправили. И то, что препараты закончились, - не их вина. Ей посоветовали обратиться в управление здравоохранения, куда она направляла обращение, однако ответа пока не получила.

Татьяна заявляет, что вопрос обеспечения лекарствами переложили на плечи самих больных, а лечение нельзя прерывать.

В областном онкологическом центре сообщили, что причиной отсутствия препаратов стала задержка со стороны ТОО «СК‑Фармация». Полный официальный комментарий по всем интересующим вопросам пообещали предоставить завтра от имени заведующего аптекой онкодиспансера.

0
22
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь