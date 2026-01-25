Онкобольные остались без жизненно важных лекарств в Актау

Местная жительница заявила о проблеме с обеспечением онкопациентов препаратами в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи. С декабря в областном онкологическом диспансере перестали выдавать препараты, необходимые пациентам для непрерывного лечения. При этом в аптечных сетях Актау данные лекарства в свободной продаже отсутствуют, сообщает Lada.kz .

Фото Lada.kz

Как рассказала Татьяна Мядзель, на учёте в областном онкодиспансере состоят сразу два близких ей человека.

По словам женщины, оба пациента получают препараты по онкологическому заболеванию в рамках гарантированного медобслуживания, однако в декабре медикаменты перестали выдавать.

Она уточнила, что последний раз препараты выдавали в конце ноября. Они выдаются на один месяц. На конец января препараты по-прежнему отсутствуют.

Речь идёт о двух лекарствах, которые необходимы для постоянного применения - это «Бикалутамид» и «Золадекс».

Ситуация осложняется тем, что эти препараты невозможно приобрести свободно, и фактически пациенты остаются один на один с проблемой. В онкодиспансере нам сказали: «Ждите, вы не одни такие». Никаких действий и помощи в решении проблемы мы не получили. Причину объяснили тем, что препараты закончились, а поставка задерживается, - рассказала Татьяна.

По словам женщины, она также обратилась в «СК‑Фармация», которая занимается закупом и распределением лекарственных средств по Казахстану. Там ей сообщили, что весь объём заказа в Актау за 2025 год они отправили. И то, что препараты закончились, - не их вина. Ей посоветовали обратиться в управление здравоохранения, куда она направляла обращение, однако ответа пока не получила.

Татьяна заявляет, что вопрос обеспечения лекарствами переложили на плечи самих больных, а лечение нельзя прерывать.

В областном онкологическом центре сообщили, что причиной отсутствия препаратов стала задержка со стороны ТОО «СК‑Фармация». Полный официальный комментарий по всем интересующим вопросам пообещали предоставить завтра от имени заведующего аптекой онкодиспансера.